Predlog Gibanja Svoboda bi lahko rešili NSi in SDS

Pred vnovičnim glasovanjem o zakonu o psihoterapiji pozivi proti in za. Vse kaže, da bo izid tesen.

Pred petkovim ponovnim glasovanjem o predlogu zakona o psihoterapevtski dejavnosti so se daneszvrstili pozivi poslancem: tako podpornikov predlagane ureditve kot tudi njenih nasprotnikov, med katere sodijo tudi tisti, ki se z duševnim zdravjem že ukvarjajo znotraj zdravstvenega sistema, saj menijo, da je ureditev neprimerna, nevarna in škodljiva za najbolj ranljive bolnike. S podporniki in združenji, ki se s psihoterapijo ukvarjajo na zasebnem trgu, se strinjajo le v tem, da bi področje morali urediti. A nič ne bo narobe, če tokratni zakon o psihoterapiji po vetu državnega sveta ne bo sprejet, je zdravništvo pozvalo včeraj in navedlo, da je po njihovem mnenju bolj primeren predlog, ki bi ločeval med svetovanjem v primeru stiske, ki sodi v okvir socialnega varstva, ter psihoterapijo kot ...