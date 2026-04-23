  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

    Delov poslovni center

    NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Slovenija

    Predlog SDS o združitvi ministrstev, »kot če bi volku dali čuvati jagnje«

    Delavske sindikate in Levico skrbi predlagani prenos področja delavskih pravic na ministrstvo za gospodarstvo.
    Delo bo v celoti podrejeno kapitalu, to je popolnoma napačna pot, opozarjajo pri ZSSS. FOTO: Uroš Hočevar
    Galerija
    Delo bo v celoti podrejeno kapitalu, to je popolnoma napačna pot, opozarjajo pri ZSSS. FOTO: Uroš Hočevar
    R. I., STA
    23. 4. 2026 | 16:04
    23. 4. 2026 | 16:27
    9:01
    A+A-

    Sindikati nasprotujejo predlogu SDS, da se področje dela prenese na ministrstvo za gospodarstvo. Bojijo se namreč, da bo to privedlo do spodbujanja gospodarstva na račun pravic zaposlenih, s čimer bi bila odprta pot v konflikt. Nasprotno v delodajalskih vrstah ocenjujejo, da je delo neposredno povezano z gospodarstvom in da takšno združevanje ni novost.

    »Izkušnje iz tujine kažejo, da to ni v redu. Tudi v nekaterih drugih državah so namreč že bili tovrstni poskusi združitve dela in gospodarstva, a so zelo hitro ugotovili, da sta si področji tako različni, da morata biti ločeni,« je za STA dejal predsednik Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) Andrej Zorko.

    V ZSSS so zaskrbljeni, da bo ena stran avtomatično v privilegiranem položaju, izkušnje pa da kažejo, da bodo to v tem primeru delodajalci in da se bo gospodarstvo spodbujalo na račun pravic iz delovnega razmerja oz. zaposlenih. »Tukaj bo delo v celoti podrejeno kapitalu. To je popolnoma napačna pot, to je pot konflikta,« je poudaril Zorko.

    Svoboda se je umaknila, SDS vložila spremembe zakona o vladi

    Da bo področje dela podrejeno področju gospodarstva in športa, in ne enakopravno, kot bi moralo biti, se boji tudi predsednik Konfederacije sindikatov Slovenije Pergam Jakob Počivavšek.

    »Nikakršnega dvoma ne more biti, da mora med obema ministrstvoma potekati ustrezna koordinacija, ki je v preteklosti prepogosto umanjkala, hkrati pa bi morale biti rešitve uravnotežene med obema področjema, kar menim, da v primeru združitve pod eno ministrstvo ne bo zagotovljeno,« je utemeljil za STA.

    To, da bi isti minister skrbel za delodajalce in delavce, utegne imeti po njegovih besedah pomembne posledice na socialni dialog, kar pa da bo v veliki meri odvisno tudi od tega, kdo bo minister, pristojen za vodenje socialnega dialoga, in kakšna bo pri tem vloga predsednika vlade.

    »Takšna razporeditev odpira vprašanje, ali se delo obravnava kot temeljna družbena vrednota ali kot strošek gospodarstva, ki ga je treba upravljati predvsem skozi prizmo učinkovitosti in fleksibilnosti,« pa je bil oster predsednik Konfederacije sindikatov 90 Slovenije Damjan Volf.

    Področje dela bi morali ob rekordni zaposlenosti, izrazitem pomanjkanju delovne sile, naraščajoči prekarizaciji in izzivih prihodnosti dela ne le ohraniti, temveč dodatno okrepiti, je izpostavil za STA.

    »Gre za področje, ki neposredno vpliva na socialno varnost, kakovost življenja in dolgoročno stabilnost celotne družbe. Če bomo namreč kot družba privolili v logiko kapitala, obstaja resna nevarnost, da bomo v naslednjem mandatu ostali celo brez področja dela kot samostojnega resorja. Nadomestilo bi ga lahko področje t. i. podjetniške inovativnosti na trgu dela, kar bi pomenilo popolno podreditev delavstva in njihovih pravic logiki kapitala,« je pesimističen.

    Tudi sokoordinatorica stranka Levica Asta Vrečko je predlog ocenila rekoč, da »če delavske pravice spravijo pod ministrstvo za gospodarstvo, je to tako, kot bi dal volku čuvati jagnje«.

    Medtem v delodajalskih vrstah tovrstnih skrbi ni. Kot je za STA ocenil generalni sekretar Združenja delodajalcev Slovenije Miro Smrekar, socialni partnerji potrebujejo predvsem stabilno vlado, s katero bodo lahko vodili korekten tripartitni dialog. »To pomeni, da bo imela posluh ter enakopravno obravnavala tako delodajalce kot predstavnike zaposlenih. Delo je navsezadnje neposredno povezano z gospodarstvom, tudi predlog o združitvi resorjev gospodarstva in dela ni novost,« je dodal.

    SDS je v DZ v sredo po skrajšanem postopku vložila predlog sprememb zakona o vladi, s katerim predlaga zmanjšanje števila ministrstev z 19 na 14. Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter ministrstvo za solidarno prihodnost bi preoblikovali v dve ministrstvi – ministrstvo za gospodarstvo, delo in šport ter ministrstvo za demografijo, družino in socialne zadeve.

    Sindikati pozvali k umiku interventnega zakona

    V reprezentativnih sindikalnih centralah so poslance t. i. tretjega bloka pozvali k umiku predloga interventnega zakona za razvoj Slovenije iz zakonodajnega postopka oz. k ohranitvi zgolj ukrepov zoper draginjo. Kot so dodali, so sami zavezani dialogu, a so, če bodo predlagatelji enostransko vztrajali pri svojem, pripravljeni tudi na konflikt.

    V osrednjih sindikalnih organizacijah so danes poudarili, da predlagani ukrepi niso interventne narave, torej njihov primarni namen ni blažitev posledic krize. "Gre za poskus, da se pod krinko nujnosti sprejme rešitve, ki v prvi vrsti koristijo delodajalcem, kapitalu in ki posegajo v temeljna načela socialne države," so zapisali v sporočilu za javnost.

    Razen ukrepov, ki se nanašajo na znižanje DDV za osnovna živila in znižanje stroškov energije, »gre za že večkrat slišane predloge iz železnega repertoarja delodajalskih organizacij, ki so jih predlagatelji nekritično, brez resne presoje, povzeli v svoj predlog zakona«. »Negativne posledice takšnih ukrepov bodo lahko pozneje občutili predvsem zaposleni z nižjimi in srednjimi dohodki, starejši delavci pred upokojitvijo, upokojenci in mladi,« so posvarili sindikalisti.

    Kot so nadaljevali, še naprej nasprotujejo predlogom od socialne kapice do polnega dvojnega statusa upokojencev, prisilnega upokojevanja, regresnih zahtevkov in zniževanja davkov na določene kapitalske dobičke.

    Ti predlogi »ne le zmanjšujejo, temveč v celoti ukinjajo solidarnost med zavarovanci v sistemu pokojninskega in invalidskega zavarovanja, številnim delavcem ukinjajo možnost prejemanja spodbud za daljše ostajanje v zaposlitvi in jim proti njihovi volji prekinjajo pogodbe o zaposlitvi, zmanjšujejo odgovornost delodajalcev za varnost in zdravje pri delu ter namesto višje obdavčitve premoženja prinašajo dodatne dobičke tistim z večjim številom nepremičnin, ki jih oddajajo v najem, brez varovalk, da bi imeli dejansko od tega kaj vsaj tisti, ki stanovanja najemajo«, so nanizali.

    Posebej so razočarani zaradi predvidenega posega na področje pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter prispevkov za socialno varnost, ki je predlagan kljub lanski uskladitvi pokojninske reforme na Ekonomsko-socialnem svetu (ESS), ko je bil sklenjen tudi dogovor, da se bo problematika prispevkov obravnavala celostno, v okviru socialnega dialoga in v soglasju s socialnimi partnerji.

    V sindikalnih centralah so ponovili, da predlog interventnega zakona ne navaja finančnih posledic vseh predlaganih ukrepov, finančne posledice nekaterih rešitev pa da so bistveno podcenjene.

    »V vsakem primeru pa predlog zakona ne predvideva nobenih ukrepov, ki bi zagotovili nadomestitev izpada davčnih prihodkov in s tem preprečili posege v pravice iz javnih sredstev ter v obseg ali kakovost javnih storitev,« so navedli.

    Sindikalisti so v tej luči poslance strank NSi, SLS in Fokus ter Demokrati in Resnica pozvali k umiku predloga iz zakonodajnega postopka ali zgolj ohranitvi ukrepov zoper energetsko krizo in draginjo. V tem primeru pričakujejo, da se v razpravo ustrezno vključi vse socialne partnerje. Skupaj naj bi dorekli varovalke, s katerimi bi zagotovili, da bi denimo znižanje DDV na osnovna živila dejansko doseglo svoj namen, ne pa zgolj povečevalo dobičkov podjetij.

    »Vse ostale vsebine /.../ pa sodijo v resen, strokoven in vključujoč socialni dialog v času, ko bo imenovana vlada s polnimi pooblastili in bo imela pooblastila za njihovo obravnavo v okviru ESS in njegovih delovnih teles,« so poudarili v centralah in pristavili, da so stranke tretjega bloka pred volitvami poudarjale sodelovanje, dialog, preseganje delitev in grajenje mostov.

    Na koncu so izpostavili svojo zavezanost dialogu, a ob tem opozorili, da so pripravljeni na oba scenarija, tako na dialog kot tudi na konflikt, če bi predlagatelji enostransko vztrajali na svojih predlogih.

    Pod izjavo so podpisani predsedniki Zveze Svobodnih sindikatov Slovenije, Konfederacije sindikatov Slovenije Pergam, Konfederacije sindikatov javnega sektorja Slovenije, Konfederacije sindikatov 90 Slovenije, Konfederacije novih sindikatov Slovenije Neodvisnost, Slovenske zveze sindikatov Alternativa ter Zveze delavskih sindikatov Slovenije.

    Novice  |  Slovenija
    Od srede do srede

    Markeš: Vidi se, da je parlament v rokah človeka, ki nima bontona

    Delova komentatorja Janez Markeš in Ali Žerdin sta tokrat razpravljala o oblikovanju koalicije in geopolitiki.
    22. 4. 2026 | 17:04
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Zvezdana Mlakar

    Ne smemo pozabiti, kdo je pravzaprav ustoličil Stevanovića in Resnico

    Družba, ki ne ceni starosti in umetnosti, ima velik problem, pravi igralka Zvezdana Mlakar. Drevi jo čaka premiera predstave Komarji.
    Lucijan Zalokar 18. 4. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Velika Planina

    Na Veliki Planini zagorela koča v lasti Uroša Urbanije

    Ogenj se je menda razširil iz jacuzzija koče Gorenjka, v veliki meri so ga omejili že mimoidoči.
    22. 4. 2026 | 17:20
    Preberite več
    Premium
    Lokalno  |  Ljubljana in okolica
    Ljubljana

    Hotel Bellevue dokončno izgubljen, občina le utrjuje gozdne poti

    V okviru sanacije bodo vgradili tudi padavinsko kanalizacijo. Za poseg v Krajinskem parku TRŠ pridobljeno naravovarstveno in kulturnovarstveno soglasje.
    Manja Pušnik 22. 4. 2026 | 00:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Ste pripravljeni na marketing brez pravil?

    Bliža se 35. Slovenski oglaševalski festival, ki bo vnovič presegel okvire klasične konference.
    Promo Delo 20. 4. 2026 | 10:06
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    »Ko nekomu pomagamo, so to zlati trenutki zmagoslavja« (video)

    Otroci razlike hitro opazijo, še hitreje pa začutijo, ali so zaradi njih sprejeti ali odrinjeni. Superspaki nastopajo kot drobna pomoč pri tistem prvem koraku, ko želimo komu odpreti vrata ali ga sprejeti v svoj krog.
    21. 4. 2026 | 09:21
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zobozdravstvo prihodnosti
    Vredno branja

    En dan v življenju pacienta, ki je mislil, da je prepozno

    Ko se zdi, da ni več rešitve, sodobna implantologija z naprednimi All-on-X metodami odpira nove možnosti tudi pri pomanjkanju kosti
    Promo Delo 22. 4. 2026 | 09:38
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    OGLED

    Koliko prevar se skriva za denarjem? Odgovor ni prijeten

    Razstava Denar in kriminal obiskovalca popelje od prvih ponaredkov in fizičnih ropov do sodobnega kiberkriminala ter pokaže, zakaj ta tekma traja že stoletja.
    17. 4. 2026 | 09:50
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Šport
    Prostovoljci

    Brez prostovoljstva ne bi bilo medalj niti tekem

    Zagnani posamezniki gradijo športna društva in prvi sprejmejo mlade talente.
    Milka Bizovičar 23. 4. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Medisove nagrade

    Zdravniki in farmacevti z raziskovanjem nadgrajujejo klinično delo

    Pomembna odkritja za mlade sladkorne bolnike in tiste s tveganjem za anafilaksijo ter napredek pri upravljanju z zdravili.
    Milka Bizovičar 23. 4. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Šport
    Šport in gospodarstvo

    Od rezultata do vrednot in zmagovalnih zgodb

    Športu in gospodarstvu so skupne tako vrednote kot tudi izzivi. Družbena omrežja in zgodbe pa so tisti, ki pripeljejo navijače, kupce, podpornike ...
    Marjana Kristan Fazarinc 23. 4. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravstveni absentizem

    Imamo več kot 1500 ljudi, ki so na bolniški več kot tri leta

    Do pandemiji je bila Slovenija v zlati sredini evropskih držav po absentizmu, v zadnjih letih smo se povzpeli na vrh, pravi Ana Vodičar iz ZZZS.
    Marjana Kristan Fazarinc 22. 4. 2026 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    sindikatiSDSministrstvo za delodelavske pravice

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Slovenija
    Delo in gospodarstvo

    Predlog SDS o združitvi ministrstev, »kot če bi volku dali čuvati jagnje«

    Delavske sindikate in Levico skrbi predlagani prenos področja delavskih pravic na ministrstvo za gospodarstvo.
    23. 4. 2026 | 16:04
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Trg avtomobilov

    Elektrika in bencin gor, dizel dol

    Marca je bilo v EU in Sloveniji prodanih več vozil kot marca lani. Med znamkami je na prvem mestu ostal Volkswagen, sledijo Škoda, Renault, Toyota in BMW.
    23. 4. 2026 | 16:02
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Nogomet
    Mladi napadalci in strelci

    Koprska slovenska fanta razgaljata Olimpijino bedo

    Sobotni derbi 32. kola 1. SNL na Bonifiki tudi v znaki dveh mladih koprskih napadalcev, ki sta v tej sezoni zasijala. Olimpijin up Dino Kojić v njuni senci.
    Gorazd Nejedly 23. 4. 2026 | 15:46
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Evrovizija

    Namesto Evrovizije na TV Slovenija oddaje o Palestini

    Čeprav prenosa na slovenskih televizijah letos ne bo, si bo tekmovanje za pesem Evrovizije mogoče ogledati prek tujih televizijskih programov in spleta.
    23. 4. 2026 | 15:22
    Preberite več
    Šport  |  Tenis
    Pokal Billie Jean King

    Znano je, koga je Sloveniji določil žreb

    Slovenska ženska teniška reprezentanca je na žrebu v Londonu dobila nasprotnico. V Slovenijo prihaja reprezentanca Indonezije.
    23. 4. 2026 | 15:02
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Nogomet
    Mladi napadalci in strelci

    Koprska slovenska fanta razgaljata Olimpijino bedo

    Sobotni derbi 32. kola 1. SNL na Bonifiki tudi v znaki dveh mladih koprskih napadalcev, ki sta v tej sezoni zasijala. Olimpijin up Dino Kojić v njuni senci.
    Gorazd Nejedly 23. 4. 2026 | 15:46
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Evrovizija

    Namesto Evrovizije na TV Slovenija oddaje o Palestini

    Čeprav prenosa na slovenskih televizijah letos ne bo, si bo tekmovanje za pesem Evrovizije mogoče ogledati prek tujih televizijskih programov in spleta.
    23. 4. 2026 | 15:22
    Preberite več
    Šport  |  Tenis
    Pokal Billie Jean King

    Znano je, koga je Sloveniji določil žreb

    Slovenska ženska teniška reprezentanca je na žrebu v Londonu dobila nasprotnico. V Slovenijo prihaja reprezentanca Indonezije.
    23. 4. 2026 | 15:02
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Suhe oči niso malenkost

    Suhe oči niso usoda. Vzročno zdravljenje z OptiLight, LipiFlow in plazmo odpravlja težave tam, kjer nastanejo. Specialistka Kristina Mikek, Morela, Ljubljana.
    Promo Delo 17. 4. 2026 | 13:16
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    V Anhovem nastaja projekt, ki je lahko primer dobre prakse za celotno industrijo

    V Anhovem nastaja projekt, ki sončno energijo povezuje z razvojem cementarne, dvojno rabo zemljišč ter postopnim odpiranjem območja naravi in skupnosti.
    17. 4. 2026 | 11:44
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Tri zgodbe, ki pokažejo, kaj v življenju zares šteje

    Tian Ćehić, Kristjan Vreček in Neža Klančar skozi svoje poti razkrivajo, zakaj je občutek varnosti pomemben del sodobnega življenja.
    20. 4. 2026 | 09:09
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    SPOMLADANSKI ODKLOP

    Opatija spomladi: umirjen oddih in velnes ob Jadranu

    Pomlad v Opatiji je nekaj posebnega. Dnevi so daljši, svetloba je mehkejša, zrak ob morju pa še posebej svež. Ozračje vabi k ponovni vzpostavitvi ravnovesja.
    Promo Delo 23. 4. 2026 | 09:35
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Zdravljenje izpaha pogačice pri otrocih

    Izpah pogačice je pogosta poškodba pri otrocih in mladostnikih, najpogosteje povezana s športnimi dejavnostmi, kot so nogomet, gimnastika in ples.
    Promo Delo 20. 4. 2026 | 08:54
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Hévíz na Madžarskem: spoznajte ta košček oaze

    Madžarska termalna destinacija ostaja priljubljena izbira za kratek pobeg z dovolj miru in udobja.
    20. 4. 2026 | 11:51
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Kdo v resnici nadzoruje digitalno infrastrukturo Evrope

    Pravila tretjih držav in vse bolj izpostavljena digitalna infrastruktura odpirajo vprašanje, kako ohraniti nadzor nad podatki, sistemi in ključnimi procesi.
    20. 4. 2026 | 10:54
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kaj je artritis? Kako olajšati simptome s fizioterapijo?

    Artritis močno vpliva na kakovost življenja. S pravočasnim zdravljenjem in podporno terapijo lahko učinkovito obvladujemo bolezen in lajšamo bolečine.
    Promo Delo 29. 4. 2025 | 08:10
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Gradbeništvo brez prahu: kako STRABAG Slovenija digitalizira eno najstarejših industrij

    Od betona k podatkom – in od stroškov k učinkovitosti
    17. 4. 2026 | 11:34
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Kako telefoni Galaxy S26 ščitijo vaše podatke

    Vprašanje zasebnosti na telefonu danes ni več stvar pretirane previdnosti, temveč osnovni pogoj za varno digitalno življenje.
    Promo Delo 17. 4. 2026 | 10:36
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Nova era dostave
    Vredno branja

    Tudi v Sloveniji? Po mestnih ulicah bodo vozili roboti

    Avtonomna dostava, digitalizacija in novi logistični modeli napovedujejo spremembe, ki jih Pošta Slovenije že preizkuša v praksi
    Promo Delo 22. 4. 2026 | 09:37
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Artritis: prvi znaki vnetja sklepov, ki jih ne smete spregledati

    Artritis močno vpliva na kakovost življenja. S pravočasnim zdravljenjem in podporno terapijo lahko učinkovito obvladujemo bolezen in lajšamo bolečine.
    Promo Delo 21. 4. 2026 | 08:43
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Izzivi energetike: številke, ki vzbujajo skrb

    Distribucijsko omrežje postaja ključni pogoj energetskega prehoda, saj mora hkrati obvladovati več porabe, več virov in več nihanj.
    20. 4. 2026 | 14:44
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Prihodnost nakazuje celo možnost zniževanja cen

    Kljub nedavni nestanovitnosti na energetskih trgih ni zaznati pritiska na rast cen plina za gospodinjstva. Prihodnost nakazuje celo možnost zniževanja cen.
    Promo Delo 17. 4. 2026 | 10:13
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

    Delov poslovni center

    NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo