Predlog sporazuma brez konkretnih projektov

Predsednik vlade Janez Janša v vabilu k partnerstvu za uspešno Slovenijo opozicijskim parlamentarnim strankam in poslancema narodnih skupnosti med cilji izpostavlja ustavne in sistemske spremembe ter razvoj gospodarstva.

»Ta koalicija in ta vlada si nikakor ne predstavljata, da imata vse znanje in da sta najpametnejši na tem svetu, ampak spoštujemo tudi znanja, ki so v opozicijskih poslancih, v opozicijskih poslanskih skupinah,« je kot razlog, zakaj si predsednik vlade želi partnerstva za razvoj z opozicijskimi strankami, navedel državni sekretar v kabinetu predsednika vlade Vinko Gorenak.

Osnutek dokumenta, ki so ga v podpis poslali predsednikom parlamentarnih strank, Resnici, ki podpira vlado, in poslancema narodnih skupnosti, predvideva, da bi koalicijsko usklajene zakone, ki se bodo obravnavali po rednem postopku, in omnibusne zakone najmanj deset dni pred obravnavo na vladi posredovali podpisnicam partnerstva, da se lahko vključijo v njihovo oblikovanje. Gorenak je k temu dodal, da opozicija ne bi imela nobenih obveznosti, sploh pa ne pri glasovanju v državnem zboru.

Za dobro državljanov je pomembno najti politično soglasje o ključnih spremembah, ki jih potrebujemo za dolgoročni razvoj. Meira Hot

Iz predloga partnerstva je razvidno tudi, da bi imele opozicijske stranke možnost, da predlagajo tudi svoje zakonske predloge. »Seveda bi njihove predloge dali v mnenje in stališče pristojnemu ministru, vladi, jih poskušali dopolniti, če bomo mislili, da je treba zadeve dopolniti, spremeniti,« je še pojasnil Gorenak. Vladna koalicija je po njegovem mnenju pripravljena podpreti opozicijske predloge zakonov, če bodo ti tako usklajeni, »kot si pravzaprav želimo«.

Osnutek partnerstva vključuje predvsem protokol o sodelovanju, ne pa tudi konkretnih projektov. V skladu z osnutkom bi podpisniki ustanovili svet partnerstva kot usklajevalno telo za predloge zakonov in druge akte. Svet partnerstva bi vodil Gorenak. Ta ne vidi razlogov, zakaj bi v Gibanju Svoboda, Levici ali SD zavrnili ponudbo. »Če opozicijske stranke ne bodo sprejele sodelovanja, bom razumel, da ne želijo svojega znanja, ki ga gotovo imajo, dati na razpolago državljanom in sooblikovati zakonov tako, kot mislijo, da je prav.«

Dokument je vsebinsko prazen

Osnutek dokumenta je vsebinsko prazen, dosedanje poteze nove koalicije pa jasno kažejo njeno ključno usmeritev, se je med opozicijskimi strankami najbolj odklonilno odzvala sokoordinatorica Levice Asta Vrečko. Opozarja, da je ključna usmeritev nove vlade bogatenje najbogatejših in njihovih političnih zaveznikov ter netenje kulturnega in ideološkega boja. S skrajno desnimi politikami se mi ne pečamo, je še dodala.

Vabilo k partnerstvu so dobile opozicijske stranke, Resnica in manjšinska poslanca. V prvi vrsti opredeljuje protokole sodelovanja. Partnerstvo je do zdaj zavrnila le Levica.

»Socialni demokrati menimo, da je za dobro državljanov pomembno najti politično soglasje o ključnih spremembah, ki jih potrebujemo za dolgoročni razvoj. Ena takih je sprememba ustave in zagotovitev večjega, odločilnega vpliva volivcev,« se je na ponujeno roko koalicije, ki je vnaprej ne zavrača, v imenu stranke SD odzvala Meira Hot.

V Gibanju Svoboda ponujenega partnerstva za zdaj ne komentirajo, korak nazaj od prvotnega navdušenja pa so naredili v Resnici. »Pred sprejetjem odločitve bomo sporazum podrobno proučili, preverili njegovo vsebino in ocenili, koliko vključuje programska izhodišča in rešitve, za katere se zavzemamo,« so zapisali v Resnici. Ostale opozicijske stranke sporočajo, kar priznava tudi državni sekretar, da je sporazum vsebinsko prazen, prvenstveno se osredotoča na protokole sodelovanja.