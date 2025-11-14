Predlog Šutarjevega zakona polarizira javnost

Javnost je konec oktobra skoraj v en glas obsodila napad, v katerem je Aleš Šutar izgubil življenje. Vlada je napovedala, da bo sprejela ukrepe za izboljšanje razmer, ki so vodile do tragičnega dogodka. Slabe tri tedne po njem je na mizah poslancev predlog zakona o nujnih ukrepih za zagotavljanje javne varnosti, ki pa globoko polarizira javnost in politiko.

Predsednik vlade Robert Golob in Gibanje Svoboda odločno zagovarjata vsaj začasne spremembe več zakonov, tudi župani iz jugovzhodne Slovenije vidijo v njih korake v pravo smer za izboljšanje razmer, nevladne organizacije, pravni strokovnjaki, med njimi tudi zakonodajnopravna služba državnega zbora, in varuh človekovih pravic pa so izrazili številne zadržke, določene pomisleke je slišati tudi v vrstah koalicijske Levice.