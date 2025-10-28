Predlog o proporcionalnosti zastal, ga bo obudilo predvolilno obdobje?

V nadaljevanju preberite:

Potrjevanje sprememb na prioritetnem področju te vlade, kot pravi njen predsednik Robert Golob, je v teh dneh zastalo, četudi je več predlogov vloženih v parlamentarno proceduro. Najprej bomo namreč odločali o zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, šele nato bodo po poskusu digitalizacije zdravstva na vrsti še pretresanje pravic in obveznosti iz zdravstvenega zavarovanja ter tudi financiranje tega. S temi vprašanji se bo prej ali slej nujno treba ukvarjati, kot je izračunal Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), se bo primanjkljaj prihodnje leto še povečeval.