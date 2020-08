Prednosti in slabosti starosti

Življenje ni dirka in smrt ni cilj? Ne bi se mogel bolj strinjati, pravi Carl Honoré: »Ljudi pogosto skrbi, da jih bo, če upočasnijo tempo, življenje zaobšlo, kar je po mojem neumnost. Življenje je tisto, kar se dogaja tukaj in zdaj, tako da ga lahko le z upočasnjevanjem zaživite v celoti. Če se vam vedno mudi, doživite večino stvari površno, saj dirkate skozi življenje, namesto da bi ga živeli. Kajti kdo si želi prvi priti na pokopališče?«Pravi, da ni ekstremist počasnosti in ima rad hitrost. Toda hitreje ni vedno bolje. Biti počasen pomeni delati vse s pravilno hitrostjo: hitro, počasi ali v kateremkoli tempu deluje ...