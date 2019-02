Prednostna naloga je najti vso sporno meso

Zaradi spornega govejega mesa bodo Poljsko danes obiskali inšpektorji Evropske komisije. Kot je ob izbruhu afere napovedal komisar za zdravje in varno hrano, bo njihova naloga predvsem pomoč pri reševanju razmer na terenu.Sporno meso iz Poljske, ki ga je prek Nemčije dobil slovenski dobavitelj mesa, je po podatkih uprave za varno hrano zaenkrat edini primer tega mesa v Sloveniji, so v petek povedali v upravi za varno hrano. Uprava je promet s tem mesom prepovedala, meso bo šlo v uničenje, ni pa še znano , koliko ga je in ali je bilo morda že distribuirano naprej.»Ocenjujem, da bomo v naslednjih dveh do treh tednih našli še druga živila ali mesne pripravke, v katere bi lahko bilo vključeno sporno meso. Upam, da ne, ne moremo pa tega izključiti,« je še dejal generalni direktor upraveSporno meso po podatkih uprave sicer prihaja iz poljske klavnice Elkopol. Poljski organi so prejšnji teden sporočili, da je nosilec živilske dejavnosti v omenjenem obratu izvajal ilegalne aktivnosti ter da so skupaj s policijo v dodatnih pregledih v zapuščenem prevoznem sredstvu našli bolne živali, ki niso bile primerne na zakol.V pomoč tamkajšnjim organom bodo tako danes prispeli tudi inšpektorji, ki jih je tja napotil evropski komisar za zdravje in varno hrano Andriukaitis. Prejšnji teden je sporočil, da Bruselj spremlja razmere, prednostna naloga pa je najti vse proizvode iz sporne poljske klavnice in jih odstraniti s trga.