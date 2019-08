Predolga pot do terapije, specializacij veliko premalo

Ljubljana – Neurejeno področje psihoterapije in dolgotrajni postopki v družinskih zadevah, kjer manjka sodnih izvedencev, imajo (vsaj) eno skupno točko – veliko pomanjkanje kliničnih psihologov. Sodišča in sami klinični psihologi že vrsto let opozarjajo na nevzdržnost razmer. Srž problema je dosedanja ureditev specializacij, ki pa naj bi se, po napovedih ministrstva za zdravje, vendarle izboljšala.»Hči je po travmatičnem dogodku potrebovala strokovno pomoč, saj jo je bilo ves čas strah in je imela hude čustvene težave. To je bilo v začetku junija, termin pri kliničnem psihologu je dobila za marec. Po tem, ko sem ...

Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete in zakupite dostop do vsebin po vaši meri.

Prijava za obstoječe uporabnike Obstoječi uporabniki Delovega digitalnega paketa se prijavite za celovit dostop do vsebin:

Prijava

Hitra SMS-koda Enostavni dostop do vsebin brez registracije: pošljite SMS z vsebino: DELO1 za enodnevni dostop do digitalnega Dela (1,40 EUR) ali DELO7 za tedenski dostop do Dela (8,40 EUR) na številko 6611. Prejeto kodo prepišite tukaj in takoj boste imeli aktiven dostop: Prijava s hitro kodo

Vaša SMS-koda ni veljavna. Storitev je na voljo uporabnikom Telekoma in A1. Na tej napravi bo dostop omogočen takoj. Na ostalih vaših napravah se lahko prijavite z uporabniškim imenom, ki je sestavljeno iz telefonske številke s predpono gsm_ (primer: gsm_040123456). Zadnje prejeto SMS-geslo je vaše geslo za vstop. Brez skrbi: nakup je enkraten in ga ne bomo samodejno obnavljali.