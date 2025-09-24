Na gorenjski avtocesti je predor Karavanke zaprt v obe smeri zaradi prometne nesreče na avstrijski strani. Za osebna vozila je obvoz možen čez Ljubelj ali Korensko sedlo. Na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji je nastal zastoj.

Prometnoinformacijski center je sprva najavil, da bo zapora trajala dlje časa. Na PU Kranj imajo drugačne informacije in zagotavljajo, da naj bi promet čez predor kmalu sprostili. Glede okoliščin prometne nesreče pa informacij nimajo, saj jih obravnava avstrijska policija.

Promet je zaradi nesreče oviran tudi na štajerski avtocesti, kjer je zaprt prehitevalni pas med Blagovico in Podmiljem proti Celju.