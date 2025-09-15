Predsednica države ima novo kandidatko za guvernerko

Predsednica države Nataša Pirc Musar bo po naših informacijah predlagala, da vodenje Banke Slovenije prevzame Jana Benčina Henigman, trenutno vodja bančne podružnice BKS. Ta je leta 2022 že kandidirala za položaj viceguvernerke Banke Slovenija.

Ali bo predsednica države tokrat s predlogom tudi uspela, naj bi bilo bolj jasno po posvetovanjih s poslanskimi skupinami, ki bi jih lahko opravila še ta konec tedna. Nataša Pirc Musar bo naslednji teden namreč odpotovala v New York, kjer se bo udeležila zasedanja generalne skupščine Združenih narodov. Kandidatka se po dostopnih informacijah za zdaj še ni predstavila poslanskim skupinam.

Nataša Pirc Musar je pripravila nov predlog za vodenje Banke Slovenije. FOTO: Jože Suhadolnik

Zadnji kandidat predsednice republike za guvernerja Banke Slovenije je bil Simon Savšek, vodja predstavništva Evropske investicijske banke v Sloveniji. Kot je znano, je koalicija vseskozi izražala željo, da predlaga predsednica za imenovanje na čelo Banke Slovenije Sašo Jazbec, državno sekretarko na finančnem ministrstvu, a Nataša Pirc Musar tej želji ni ustregla.