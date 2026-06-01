Predsednica išče novega zagovornika načela enakosti

Do danes do 15. ure je še odprt javni poziv predsednice republike Nataše Pirc Musar za zbiranje predlogov kandidatov za zagovornika načela enakosti. Mihi Lobniku, ki je institucijo vodil deset let, se mandat izteče 26. oktobra, njegovega naslednika na tej funkciji pa čaka kar precej izzivov.

Pogoji za prijavo za zagovornika načela enakosti so poleg slovenskega državljanstva in nekaznovanosti univerzitetna izobrazba družboslovne ali humanistične smeri, ne sme pa biti član organov političnih strank. Za izvolitev potrebuje podporo navadne večine poslancev.