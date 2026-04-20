Predsednica išče podporo mandatarju

Predsednica republike Nataša Pirc Musar je za danes sklicala posvetovanja z vodji poslanskih skupin o kandidatu za mandatarja, na katerih bo štiri tedne po volitvah preverila politično temperaturo med parlamentarnimi strankami glede sestave nove vladne koalicije.

Kot namreč nalagajo postopki oblikovanja vlade, lahko v 30 dneh po konstituiranju državnega zbora v prvem krogu kandidata za predsednika vlade predlaga le predsednica republike, ki pa se pred tem o zadostni podpori posvetuje z vodji poslanskih skupin.

Pogovore pri predsednici bo ob 9.30 začela Svoboda, nato pa na pol ure z odmorom pred 12. uro sledijo vodje poslanskih skupin SDS, NSi, SLS in Fokusa, Demokratov, Levice in Vesne, Resnice ter poslanske skupine italijanske in madžarske narodne skupnosti.

O tem, kako uspešen utegne biti prvi krog posvetovanj, so se sicer v minulih dneh zvrstile različne ocene, pri čemer se je večinoma kot manj verjetna možnost nakazovala, da bi predsednici že v ponedeljek kdo dostavil 46 glasov, potrebnih za izvolitev mandatarja. A tudi ta možnost ni povsem izključena. Nataša Pirc Musar je že napovedala, da bo mandatarstvo podelila tistemu, ki bo najprej zbral 46 glasov poslancev.

Na poti do tega zdaj najbolje kaže SDS oziroma njenemu predsedniku Janezu Janši. Večino, potrebno za oblikovanje četrte vlade pod njegovim vodstvom, je namreč nakazala že izvolitev predsednika državnega zbora Zorana Stevanovića.

V SDS sicer glede sestavljanja tokratne koalicije desnosredinskih strank ostajajo skrivnostni, so pa nekateri člani stranke ob robu izvršnega odbora, ki je bil v četrtek, z nasmeškom menili, da oblikovanju vnovične Janševe vlade dobro kaže.

Državni zbor: oblikovanje delovnih teles

Danes bo tudi prvi kolegij predsednika državnega zbora, na katerem bodo pripravili odlok o ustanovitvi delovnih teles, s katerimi bo parlament postal operativen. S tem bodo namreč novoizvoljeni poslanci sploh lahko začeli obravnavo zakonov. Običajno se v prvi fazi ustanovijo trije odbori: splošni odbor, odbor za zunanje zadeve in za zadeve EU.

Dogovorili se bodo tudi o sklicu dveh izrednih sej, ki bosta jutri in v petek. Na prvi bodo poleg ustanovitve delovnih teles in imenovanja generalnega sekretarja parlamenta volili tudi njegove podpredsednike.

Na kolegiju predsednika parlamenta bodo obravnavali tudi predlog, da se spremembe zakona o vladi obravnavajo po skrajšanem postopku. Če se bodo vodje poslanskih skupin s tem strinjali, bodo zakon glede na predlog že v petek obravnavali na izredni seji.

Spremembe zakona o vladi in zahtevo za obravnavo po skrajšanem postopku so že na ustanovni seji DZ vložili v Svobodi. Zahtevo za sklic izredne seje za obravnavo sprememb zakona o vladi pa so podali v SDS.