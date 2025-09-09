  • Delo d.o.o.
    Slovenija

    Predsednica ne zanemarja sosednjih držav

    Bogata zunanjepolitična jesen je tudi pred Natašo Pirc Musar, ki še posebej neguje odnose s sosednjimi državami in manjšinami.
    Predsednica republike Nataša Pirc Musar bo dejavno zunanjepolitično jesen začela jutri, ko bo v Ljubljani gostila italijanskega predsednika republike Sergia Mattarello. FOTO: Voranc Vogel
    Predsednica republike Nataša Pirc Musar bo dejavno zunanjepolitično jesen začela jutri, ko bo v Ljubljani gostila italijanskega predsednika republike Sergia Mattarello. FOTO: Voranc Vogel
    Uroš Esih
    9. 9. 2025
    5:43
    Kot smo poročali, je vlada Roberta Goloba konec avgusta še zadnjič v tem mandatu podala usmeritve slovenskim diplomatom. Prve dni septembra je sledila jubilejna izdaja Blejskega strateškega foruma, pomembnega instrumenta mehke moči slovenske zunanje politike. Zunanjepolitično intenzivno jesen pa bosta zaznamovala še oktobrski vrh držav MED9 v Portorožu, ki ga v vladi promovirajo kot osrednji zunanjepolitični dogodek tega mandata, in decembrsko predsedovanje Slovenije varnostnemu svetu OZN.

    Bogato zunanjepolitično jesen pa odpira tudi predsednica republike Nataša Pirc Musar, ki bo jutri v Ljubljani gostila italijanskega predsednika republike Sergia Mattarello. Drugi dan obiska se bosta predsednika udeležila odprtja prenovljenega poslopja italijanske osnovne in srednje šole Collegio dei Nobili v Kopru ter obiskala prostore tamkajšnje italijanske narodne skupnosti.

    Na nedeljski slovesnosti v spomin na bazoviške junake je ocenila, da so po 95 letih uradni odnosi z Italijo zelo dobri. To se po njenem mnenju kaže v političnem, gospodarskem in čezmejnem sodelovanju, pri podpori narodnim manjšinam, kulturnih in izobraževalnih projektih ter prijateljskih stikih med prebivalci ob meji. Izraz teh odnosov je tudi nedavna vrnitev Carpaccieve slike v Piran.

    Kadrovanja

    Urad predsednice republike bo danes v državni zbor poslal predlog za izvolitev dveh ustavnih sodnikov. Gre za vrhovna sodnika Nino Betetto in Primoža Gorkiča, ki uživata zadostno podporo med poslanskimi skupinami. Nova ustavna sodnika naj bi bila izvoljena na septembrski seji državnega zbora. Pri izboru kandidatov sta predsednico republike menda vodili merili uravnoteženost spolov ter zastopanost civilne in kazenske stroke prava na ustavnem sodišču. Pri izboru treh kandidatov za ustavno sodišče na začetku prihodnjega leta pa naj bi večjo vlogo imel tudi kriterij svetovnonazorske orientacije. Precej trši oreh kot nova ustavna sodnika je za predsednico republike in vladno koalicijo, konkretno Gibanje Svoboda, kandidat za guvernerja Banke Slovenija. Danes se bo Nataša Pirc Musar znova sestala z vodjo poslanske skupine Svoboda Natašo Avšič Bogovič. Kandidat predsednice republike ostaja Simon Savšek, Gibanje Svoboda pa vztraja pri Saši Jazbec.

    Obisk italijanskega predsednika bo posebno pomemben zaradi manjšinske problematike, je neuradno slišati iz urada predsednice republike. Pri tem je Mattarella, ki je že večkrat obiskal Slovenijo, precej bolj razumevajoč do manjšinske problematike kot predsednica italijanske vlade, suverenistka Giorgia Meloni. Ta naj bi Slovenijo prvič obiskala oktobra v sklopu vrha držav MED9 v Portorožu.

    Že v petek se predsednica republike odpravlja na uradni obisk v Avstrijo k predsedniku republike Alexandru Van der Bellnu. Tudi tam bo v ospredju odnos do slovenske manjšine v Avstriji. In tudi v Avstriji so podobne politične razmere kot v Italiji, kjer je predsednik bolj naklonjen Sloveniji kot (skrajno) desna vlada na Dunaju. Najmanj težav je z Madžarsko, kjer naj bi bili odnosi na področju manjšin vzorni.

    Najprej s slovensko manjšino v Avstriji

    V sklopu obiska v Avstriji se bo Nataša Pirc Musar najprej sestala s predstavniki slovenske narodne manjšine. Predsednica bo po napovedih njenega urada poudarila predvsem pravice in nujnost spoštovanja slovenske narodne manjšine, ki je bila v zadnjem obdobju tarča napadov. Kot del priprav na obisk slovenske predsednice republike na Dunaju se bo zunanja ministrica Tanja Fajon na Peršmanovi domačiji na avstrijskem Koroškem sestala s predstavniki slovenske narodne skupnosti na avstrijskem Koroškem in udeleženci antifašističnega tabora, ki so bili poleti žrtve racije avstrijske policije.

    Konec septembra Natašo Pirc Musar pot pelje na obisk k slovenski skupnosti v ZDA in Kanadi. Z rojaki v ZDA se bo srečala v Clevelandu, z rojaki v Kanadi pa v Torontu. Omenjeni obisk je del turneje, ki jo bo predsednica republike začela v New Yorku.

    Na uradni obisk prihaja italijanski predsednik Sergio Mattarella.

    Sledil bo obisk Nataše Pirc Musar na Dunaju.

    Na ameriško turnejo bo predsednica republike potovala z vladnim falconom.

    V drugi polovici septembra bo namreč Nataša Pirc Musar vodila slovensko delegacijo na letnem zasedanju generalne skupščine OZN. Neuradno je slišati, da bo v nagovoru generalne skupščine izpostavila tudi nesprejemljivost ameriških sankcij zoper sodnike Mednarodnega kazenskega sodišča. Znano je, da so ameriške sankcije doletele tudi slovensko sodnico pri omenjenem sodišču Beti Hohler. Ob robu zasedanja generalne skupščine se bo Nataša Pirc Musar udeležila tudi sprejema, ki ga organizira ameriški predsednik Donald Trump.

    Ker gre za logistično zahteven obisk na drugi strani Atlantika, ki naj ne bi bil izvedljiv s komercialnimi ponudniki letalskih poletov, bo Nataša Pirc Musar z delegacijo v ZDA in Kanado potovala z vladnim falconom. Neuradno naj bi takšno logistično rešitev predlagali v Slovenski vojski zaradi pomanjkanja naletnih ur njihovih pilotov na dolgotrajnih poletih.

