Predsednica odlikovala kirurga slovenskih korenin Toma Potokarja

Predsednica republike Nataša Pirc Musar je upokojenemu britanskemu kirurgu slovenskih korenin Thomasu Potokarju podelila medaljo za častno dejanje za človekoljubno in požrtvovalno delo ter izjemno nesebično pomoč poškodovanim in bolnim na kriznih in vojnih območjih v Gazi in drugod, izhaja iz današnje objave v uradnem listu.

Tom Potokar FOTO: Osebni arhiv

Thomas Stephen Potokar je upokojeni britanski plastični kirurg, po očetovi strani Slovenec, po mamini pa Anglež. Trenutno prebiva v Franciji, saj je njegova žena Francozinja. Živel je tudi v Walesu in Ženevi ter ima francoski in britanski potni list.

»Zato vedno pravim, da sem po narodnosti Evropejec. Še vedno imam precej sorodnikov v Sloveniji. Redno hodim na obisk, a žal ne govorim slovensko,« je oktobra lani povedal v intervjuju za časnik Delo.

Humanitarno kariero je začel leta 1990 kot član Zdravnikov brez meja. Najprej je deloval v Kambodži, Bosni in Hercegovini, Tadžikistanu, Ruandi in Iraku. Kasneje je deloval še v številnih humanitarnih organizacijah in postal specialist za zdravljenje vojnih ranjencev. Je strokovnjak za opekline in vojno medicino, obenem pa usposablja lokalno zdravniško osebje in izvaja ocene lokalnih zdravstvenih ustanov.

Doslej je bil na misijah v Bangladešu, Indiji, Nepalu, Nigeriji, Afganistanu, Pakistanu, Iraku, Siriji, Etiopiji, Gani, Sierri Leone, Malaviju, Ukrajini, Jemnu, Somaliji, Južnem Sudanu, Tanzaniji, Maliju, DR Kongo, na Zahodnem bregu, Gazi in v Libanonu. Največkrat v karieri je bil v Gazi, skupno že šestnajstkrat, nazadnje letos spomladi.

Je tudi častnik viteškega reda britanskega imperija (OBE), pokojna britanska kraljica Elizabeta II. mu je naziv podelila leta 2017.

Potokar bo prihodnji torek na obisku v Sloveniji, pogovor z njim v Cankarjevem domu organizira Gibanje za pravice Palestincev v okviru letnega dogodka Kulturna ambasada Palestine, ki je letos posvečena Gazi.