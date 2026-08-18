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    Slovenija

    Predsednica ostro nazaj: Tudi akterji afere Black Cube ne bi smeli priti do tajnih podatkov?

    Urad predsednice zavrača Mahničeve besede o ruski vohunski mreži in poudarja njeno zakonsko pravico do tajnih podatkov.
    V uradu Nataše Pirc Musar so Žana Mahniča spomnili, da lahko predsednica do tajnih podatkov dostopa na podlagi zakona in brez posebnega dovoljenja. Prav tako zavračajo njegova namigovanja, da sodeluje z rusko vohunsko mrežo. FOTO Voranc Vogel
    Galerija
    V uradu Nataše Pirc Musar so Žana Mahniča spomnili, da lahko predsednica do tajnih podatkov dostopa na podlagi zakona in brez posebnega dovoljenja. Prav tako zavračajo njegova namigovanja, da sodeluje z rusko vohunsko mrežo. FOTO Voranc Vogel
    STA. R. I.
    18. 8. 2026 | 14:34
    18. 8. 2026 | 16:52
    5:26
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    V uradu Nataše Pirc Musar so Žana Mahniča spomnili, da lahko predsednica do tajnih podatkov dostopa na podlagi zakona in brez posebnega dovoljenja. Prav tako zavračajo njegova namigovanja, da sodeluje z rusko vohunsko mrežo. FOTO Voranc Vogel
    V uradu Nataše Pirc Musar so Žana Mahniča spomnili, da lahko predsednica do tajnih podatkov dostopa na podlagi zakona in brez posebnega dovoljenja. Prav tako zavračajo njegova namigovanja, da sodeluje z rusko vohunsko mrežo. FOTO Voranc Vogel

    Urad predsednice republike Nataše Pirc Musar se je ostro odzval na predlog poslanca SDS Žana Mahniča, da se predsednici prepreči dostop do poročil slovenskih obveščevalnih služb. V uradu so ga v odzivu spomnili, da lahko predsednica do tajnih podatkov dostopa na podlagi zakona in brez posebnega dovoljenja. Prav tako zavračajo njegova namigovanja, da sodeluje z rusko vohunsko mrežo.

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    Sova predsednice ni obvestila o tveganjih; Krivolucka: Prizadeta sem

    Mahnič je na vlado danes naslovil poslansko pobudo za varnostno presojo in prenehanje posredovanja tajnih podatkov Slovenske obveščevalno-varnostne agencije (Sova), Obveščevalno-varnostne službe (OVS) ministrstva za obrambo in drugih služb predsednici republike Pirc Musar. Kot razlog za to je navedel sum, da predsednica republike sodeluje z rusko vohunsko mrežo.

    Urad: Predsednica se z Jegličem ni nikoli srečala

    V svoji pobudi, ki jo je delil na omrežju X, je zapisal, da je Pirc Musar po javno objavljenih podatkih s svojo dolgoletno prijateljico Viktorijo Krivolucko, sicer rusko-slovensko državljanko, med letoma 2015 in 2022 večkrat potovala v Rusijo. Pri tem po njegovih navedbah še posebej izstopa potovanje konec decembra 2021 in v začetku januarja 2022, torej le nekaj tednov pred začetkom ruske agresije na Ukrajino.

    Hkrati je Mahnič še zapisal, da je urad predsednice potrdil, da se je Pirc Musar v preteklosti srečala z Romanom Jegličem, nekdanjim partnerjem Krivolucke, ki je bil po osamosvojitvi namestnik direktorja takratne Varnostno-informativne službe (VIS), kasneje pa je živel v Rusiji. Ta navedba sicer ne drži, saj so v uradu v ponedeljek izrecno navedli, da predsednica Jegliča osebno ne pozna in se z njim nikoli ni srečala.

    V uradu predsednice ostro zanikajo tudi namigovanja, da Pirc Musar sodeluje z rusko vohunsko mrežo. Kot so še navedli v sporočilu za javnost, lahko predsednica republike do tajnih podatkov dostopa na podlagi zakona in za to ne potrebuje posebnega dovoljenja.

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    Kako prometna nesreča postane ustavnopravni problem

    Tajnih podatkov ne bi smeli dobiti niti vpleteni v afero Black Cube?

    Zakon o tajnih podatkih določa, da lahko predsednik republike v skladu s svojo funkcijo do tajnih podatkov dostopa brez predhodnega dovoljenja za dostop. Dostopa lahko tudi do tajnih podatkov tuje države ali mednarodne organizacije. Te določbe veljajo denimo tudi za predsednika vlade, pa tudi za poslance.

    »Glede na narativ, ki ga želi poslanec Mahnič ustvariti s svojimi neresničnimi obtožbami, pa bi pričakovali, da potemtakem službe, ki jih navaja, prav tako svojih poročil ne bi podajale vpletenim v sum vmešavanja izraelskih paraobveščevalnih agentov v slovenske parlamentarne volitve,« so vrnili žogico poslancu SDS.

    Sklepni del volilne kampanje so namreč močno zaznamovali tajno posneti, zmanipulirani in anonimno objavljeni pogovori tudi z vidnejšimi člani levosredinskega političnega pola, ki naj bi razkrivali mreže vpliva in domnevno korupcijo na levici. Za njimi naj bi stali paraobveščevalci izraelske družbe Black Cube. Predstavniki Black Cube pa so potrjeno večkrat obiskali sedež SDS na Trstenjakovi ulici v Ljubljani.

    Zakon sicer določa še, da so osebe, ki imajo dostop do tajnih podatkov, te dolžne varovati, ne glede na to, kako so zanje izvedele, dolžnost varovanja teh podatkov pa traja tudi, ko osebi preneha funkcija ali delo v organu.

    V opoziciji kritični

    Vodja poslanske skupine Svobode Borut Sajovic meni, da je Mahničev poziv del sistema rušenja temeljev države, »ki ni dober«. Kot je dejal v današnji izjavi, je rušenje sistemov in institucij postalo model. »Prejšnji teden je nekdo grobo, grdo, neprimerno označil ustavne sodnike, zdaj se poziva k ukrepu zoper predsednico države,« je ugotavljal Sajovic.

    Ocenil je, da predsednica države svojo funkcijo opravlja tako, da jo ljudje množično podpirajo, ter spomnil, da je za razliko od poslancev neposredno izvoljena. Osebno pa se mu zdi »kar malo cinično in zavajajoče«, da »bi tisti, ki bi prepovedovali predsednici, da dobiva zaupno pošto, v Moskvo poslali predsednika državnega zbora«.

    V SD poudarjajo, da resne obtožbe zahtevajo resne dokaze. V nasprotnem primeru ne gre za varovanje države, ampak za še en politični konstrukt, namenjen diskreditaciji institucij in ljudi, ki SDS niso po volji, so zapisali v pisnem odzivu za STA.

    »Če bi Žan Mahnič enako vnemo, kot jo kaže pri iskanju ruskih vohunov okoli predsednice republike, namenil razčiščevanju obiskov izraelskih obveščevalcev na sedežu SDS, bi bila njegova skrb za nacionalno varnost precej bolj prepričljiva,« so še dodali.

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    SovapolitikavohunjenjeNataša Pirc MusarŽan Mahničurad predsednice republikeSlovenska obveščevalno-varnostna agencija

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