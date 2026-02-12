  • Delo mediji d.o.o.
    Slovenija

    Predsednica Pirc Musar zapela in podelila red za zasluge

    Elda Viler je ob prejemu državnega odlikovanja povedala, da odlikovanje »sprejme z vsem svojim bitjem, srcem in dušo«.
    Elda Viler nastopa še danes in je svetel zgled mlajšim pevskim kolegicam in kolegom. Njeno delo presega glasbene okvire ter je pomemben del slovenske kulturne identitete in kolektivnega spomina, še piše v utemeljitvi. FOTO: Bor Slana/STA
    Galerija
    Elda Viler nastopa še danes in je svetel zgled mlajšim pevskim kolegicam in kolegom. Njeno delo presega glasbene okvire ter je pomemben del slovenske kulturne identitete in kolektivnega spomina, še piše v utemeljitvi. FOTO: Bor Slana/STA
    R. I., STA
    12. 2. 2026 | 18:09
    3:44
    A+A-

    Predsednica republike Nataša Pirc Musar je danes Eldi Viler ob 60-letnici glasbenega delovanja in za izjemni prispevek k slovenski popularni glasbi vročila državno odlikovanje red za zasluge. Kot je na slovesnosti v Predsedniški palači poudarila Pirc Musar, je Viler ena najprepoznavnejših in najžlahtnejših interpretk slovenske zabavne glasbe.

    V nagovoru je predsednica republike opozorila na pomen slovenske popevke, ki, kot je dejala, »ni le glasbena zvrst, temveč je del narodne identitete, zvočni arhiv našega kolektivnega spomina in ena najžlahtnejših oblik umetniškega izraza v slovenskem jeziku«.

    image_alt
    Elda Viler: Poslavljam se brez nostalgije

    Slovenska popularna glasba je imela po besedah predsednice republike zaradi vsesplošne prisotnosti in visoke ravni izvedbe ključno vlogo pri oblikovanju skupne zavesti, samozavesti in identitete. Med velikimi umetniki, ki so ustvarjali nepozabne trenutke slovenske glasbene zgodovine, pa ima prav posebno in trajno mesto Viler. »Njene interpretacije niso bile le tehnično dovršene, temveč so bile hkrati tudi iskrene, človeške in čustveno resnične. Prav zato njene pesmi živijo še danes in presegajo čas, v katerem so nastale,« je poudarila.

    Državno odlikovanje red za zasluge je prejela ob 60-letnici glasbenega delovanja in za izjemni prispevek k slovenski popularni glasbi. FOTO: Bor Slana/STA
    Državno odlikovanje red za zasluge je prejela ob 60-letnici glasbenega delovanja in za izjemni prispevek k slovenski popularni glasbi. FOTO: Bor Slana/STA

    Po besedah Pirc Musar je posebej pomembno, da se dediščina slovenske popevke nadaljuje ter da pevke in pevci mlajše generacije z občutkom in spoštovanjem ohranjajo in nadaljujejo glasbeno pot, ki so jo tlakovali velikani, kakršna je Viler. Državno odlikovanje red za zasluge pa po njenih besedah ni le poklon bogatemu ustvarjalnemu opusu Viler, temveč je tudi potrditev njenega »trajnega vpliva na slovenski kulturni prostor, poklon umetnosti in izraz hvaležnosti za glas, ki pušča večno sled«.

    V glasbenem programu je ob spremljavi Big banda Orkestra Slovenske vojske Nina Pušlar zapela pesem Lastovke, hči Elde Viler Ana Dežman je zapela Zlati prah imaš v očeh, pri čemer se ji je na odru pridružila tudi mama, mikrofon pa je v roke prijela tudi predsednica republike in skupaj Kristino Oberžan Zapela pesem Nora je misel.

    Danes velja za eno ključnih osebnosti zlate dobe slovenske popevke. Njena umetniška pot traja več kot šest desetletij in obsega več kot 300 posnetih skladb, številne festivalske nastope, glasbene nagrade ter nastope doma in v tujini.

    Leta 1944 v Koštaboni v Slovenski Istri rojena Viler je najprej sodelovala v cerkvenem zboru, a opozarjala nase tudi s solističnimi nastopi. Kmalu se je predstavila tudi na osrednjem slovenskem radiu in televiziji. FOTO: Bor Slana/STA
    Leta 1944 v Koštaboni v Slovenski Istri rojena Viler je najprej sodelovala v cerkvenem zboru, a opozarjala nase tudi s solističnimi nastopi. Kmalu se je predstavila tudi na osrednjem slovenskem radiu in televiziji. FOTO: Bor Slana/STA

    Na festivalu slovenske popevke je debitirala leta 1964 in se že takoj uvrstila v finale. Leta 1967 je prejela prvo nagrado za skladbo Vzameš me v roke. Istega leta je zmagala na festivalu jugoslovanske popevke v Opatiji. Med njenimi največjimi uspešnicami so skladbe Ti si moja ljubezen, Nora misel, Lastovke, Zlati prah imaš v očeh in Včeraj, danes, jutri, ki so postale del slovenske glasbene dediščine, piše v utemeljitvi odlikovanja.

    Viler je sodelovala z najvidnejšimi slovenskimi skladatelji in pesniki, kot so Mojmir Sepe, Jure Robežnik, Jože Privšek, Ati Soss ter Elza Budau, Gregor Strniša, Jani Golob, Aleš Kersnik in Branko Šomen. Poleg popevke je bila uspešna tudi v šansonu in jazzu.

