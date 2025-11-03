  • Delo mediji d.o.o.
    Slovenija

    Nataša Pirc Musar: Pred volitvami je iskanje krivcev vabljivo, a nevarno

    Po tragediji v Novem mestu: V nagovoru poslancev je predsednica pozvala, naj prevlada razum.
    »Čas je, da nehamo gasiti posledice in začnemo odpravljati vzroke. Nauk in poduk vsem nam je, da smo pri obravnavi romske problematike zatajili, a imamo vsa orodja, kako to opraviti,« je dejala predsednica republike. FOTO: Jože Suhadolnik
    Galerija
    »Čas je, da nehamo gasiti posledice in začnemo odpravljati vzroke. Nauk in poduk vsem nam je, da smo pri obravnavi romske problematike zatajili, a imamo vsa orodja, kako to opraviti,« je dejala predsednica republike. FOTO: Jože Suhadolnik
    Barbara Hočevar
    3. 11. 2025 | 16:10
    3. 11. 2025 | 16:34
    6:09
    

    »Nasilja ne gre povezovati z narodnostjo, etnično skupnostjo. Nasilje je nasilje. A to se vedno dogaja z nekim razlogom. In razlogi, okoliščine so tiste, ki se jim posvečamo in se jim moramo še bolj posvetiti, da v naših razpravah prevlada razum,« je predsednica republike Nataša Pirc Musar na svojo željo na izredni seji nagovorila poslance državnega zbora. Ti so se seznanili tudi s prenehanjem funkcij ministrov za pravosodje Andreje Katič in za notranje zadeve Boštjana Poklukarja.

    image_alt
    Pirc Musarjeva pozvala Rome, da prevzamejo del odgovornosti za nastale razmere

    Ob navzočnosti praktično vseh najvišjih vladnih predstavnikov, s premierom Robertom Golobom na čelu, in ob odsotnosti predstavnikov SDS je predsednica države po tragičnem dogodku v Novem mestu predstavnike ljudstva, ki bodo v končni fazi potrjevali tako imenovani Šutarjev zakon – vlada naj bi ga predvidoma sprejela v četrtek –, pozvala k strpni razpravi, pa tudi, da »opustimo sovraštvo in sovražni govor, ker ne prinašata nič dobrega«.

    • Nataša Pirc Musar je poslance nagovorila na lastno željo.
    • Pozdravlja obvezno vključevanja otrok v predšolsko vzgojo.
    • Tako imenovani Šutarjev zakon bo vlada predvidoma obravnavala v četrtek.

    »Ne kaže si zatiskati oči. Smo pred volitvami in prepričevanje volivcev z iskanjem krivcev za tragedijo v Novem mestu je vabljivo, toda nevarno. Zato apeliram na vse nas, da ne razpravljamo o tem, kdo je bolj ali manj kriv oz. odgovoren. Vsi smo. Ker smo skupaj zavozili, smo danes skupaj odgovorni, da poiščemo rešitve. In to ne hitrih, nepremišljenih, temveč takšne, ki bodo uspevale na dolgi rok,« je poudarila in dodala, da skupnost od politike pričakuje, da dokaže svojo zrelost in učinkovitost ter da se končno nekaj premakne.

    »Poiščimo ukrepe, ki bodo temeljili na spoštovanju človekovih pravic in temeljnih svoboščin, na načelih zakonitosti in sorazmernosti, a se bodo hkrati tudi dosledno izvajali, brez izjem za kogarkoli.« Pred zakonom moramo biti vsi enaki, če nekdo izvrši kaznivo dejanje, je to njegova odgovornost, ki ne sme pasti na celotno skupnost.

    Po njenih besedah varnost ni vse, vse ostalo pa je brez varnosti bolj malo. Brez občutka varnosti ni mogoče govoriti o svobodi, dostojanstvu ali enakosti. Podatki v poročilu zagovornika načela enakosti, ki kažejo, da v povprečju le približno desetina otrok iz romskih družin na jugovzhodu Slovenije doseže osnovnošolsko izobrazbo, se ji zdijo alarmantni.

    image_alt
    Policisti: Razen obljub lokalni prebivalci niso dobili nič

    Zato pozdravlja spremembe zakonov o osnovni šoli in o vrtcih, ki predvidevata obvezno vključevanje otrok iz socialno deprivilegiranih okolij v vrtec leto dni pred vstopom v osnovno šolo in podpira večji poudarek učenju slovenskega jezika.

    Spomnila je, da je 11 županov pripravilo več predlogov za spremembo zakonodaje, med drugim tudi zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, za kar so zbrali več kot 30.000 podpisov. Krepiti je treba interes Romov za zaposlitev. »Živeti od socialne podpore ne sme biti poslovni model, preprosto se ne sme splačati,« meni Nataša Pirc Musar, ki pravi, da se nanjo obračajo ljudje, ki se bojijo za svoje otroke.

    Ti se »na glavni avtobusni postaji v Novem mestu vsakodnevno srečujejo z izsiljevanjem za denar s strani romskih mladoletnih otrok, ki množično izvajajo tatvine po trgovinah in bencinskih servisih«. Izpostavila je tudi problem mladoletnih deklic, ki mnogo prezgodaj rojevajo.

    »Država mora okrepiti zaupanje v policijo,« je dejala in opozorila, da ima ta že v obstoječi zakonodaji pooblastila za učinkovito delo. »Pri obravnavi romske problematike smo zatajili, a imamo vsa orodja, kako to opraviti. Že zdaj imamo rešitve, ki so ustavno skladne, premišljene. In dajmo se najprej vprašati, zakaj se niso izvajale.«

    Za nastalo situacijo so, kot se je izrazila, neposredno najbolj odgovorni Romi, ki lahko znotraj svoje skupnosti največ naredijo sami. »Romi morajo biti aktivni in ne le pasivni udeleženci reševanja nakopičenih težav,« je prepričana predsednica republike. Po njenem nagovoru ni bilo predvidenih nobenih replik ali razprave.

    Ministroma prenehala funkcija

    Poslanci so se včeraj seznanili z odstopoma Boštjana Poklukarja in Andreje Katič. Ta je poslancem utemeljila, da je glede na tragični dogodek sprejela to odločitev zaradi objektivne odgovornosti in da bi s tem prispevala k umiritvi razmer. »Vsak mora premisliti o svoji odgovornosti. Jaz sem,« je dejala Andreja Katič, ki pa se ne vrača v poslanske klopi, čeprav bi lahko po številu glasov na zadnjih volitvah nadomestila Janija Prednika, ki je odstopil 20. oktobra. Na njegovo mesto je tako včeraj sedla Janja Rednjak.

    Poklukar pa ni nastopil v državnem zboru, je pa v svoji odstopni izjavi navedel, da je v zadnjem letu in pol zelo proaktivno vodil varnostno politiko v jugovzhodnem delu Slovenije, a se zaveda, »da samo policija in ministrstvo za notranje zadeve ne moreta rešiti te problematike zadnjih 35 let«.

    Andreja Katič in Boštjan Poklukar bosta opravljala tekoče posle do imenovanja njunih naslednikov, premier pa mora v desetih dneh predlagati novega ministra ali obvestiti državni zbor, da bo funkcijo tega ministra začasno opravljal sam ali jo poveril drugemu ministru.

