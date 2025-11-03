Nataša Pirc Musar: Pred volitvami je iskanje krivcev vabljivo, a nevarno

»Nasilja ne gre povezovati z narodnostjo, etnično skupnostjo. Nasilje je nasilje. A to se vedno dogaja z nekim razlogom. In razlogi, okoliščine so tiste, ki se jim posvečamo in se jim moramo še bolj posvetiti, da v naših razpravah prevlada razum,« je predsednica republike Nataša Pirc Musar na svojo željo na izredni seji nagovorila poslance državnega zbora. Ti so se seznanili tudi s prenehanjem funkcij ministrov za pravosodje Andreje Katič in za notranje zadeve Boštjana Poklukarja.

Ob navzočnosti praktično vseh najvišjih vladnih predstavnikov, s premierom Robertom Golobom na čelu, in ob odsotnosti predstavnikov SDS je predsednica države po tragičnem dogodku v Novem mestu predstavnike ljudstva, ki bodo v končni fazi potrjevali tako imenovani Šutarjev zakon – vlada naj bi ga predvidoma sprejela v četrtek –, pozvala k strpni razpravi, pa tudi, da »opustimo sovraštvo in sovražni govor, ker ne prinašata nič dobrega«.

Nataša Pirc Musar je poslance nagovorila na lastno željo.

Pozdravlja obvezno vključevanja otrok v predšolsko vzgojo.

Tako imenovani Šutarjev zakon bo vlada predvidoma obravnavala v četrtek.

»Ne kaže si zatiskati oči. Smo pred volitvami in prepričevanje volivcev z iskanjem krivcev za tragedijo v Novem mestu je vabljivo, toda nevarno. Zato apeliram na vse nas, da ne razpravljamo o tem, kdo je bolj ali manj kriv oz. odgovoren. Vsi smo. Ker smo skupaj zavozili, smo danes skupaj odgovorni, da poiščemo rešitve. In to ne hitrih, nepremišljenih, temveč takšne, ki bodo uspevale na dolgi rok,« je poudarila in dodala, da skupnost od politike pričakuje, da dokaže svojo zrelost in učinkovitost ter da se končno nekaj premakne.

»Poiščimo ukrepe, ki bodo temeljili na spoštovanju človekovih pravic in temeljnih svoboščin, na načelih zakonitosti in sorazmernosti, a se bodo hkrati tudi dosledno izvajali, brez izjem za kogarkoli.« Pred zakonom moramo biti vsi enaki, če nekdo izvrši kaznivo dejanje, je to njegova odgovornost, ki ne sme pasti na celotno skupnost.

Po njenih besedah varnost ni vse, vse ostalo pa je brez varnosti bolj malo. Brez občutka varnosti ni mogoče govoriti o svobodi, dostojanstvu ali enakosti. Podatki v poročilu zagovornika načela enakosti, ki kažejo, da v povprečju le približno desetina otrok iz romskih družin na jugovzhodu Slovenije doseže osnovnošolsko izobrazbo, se ji zdijo alarmantni.

Zato pozdravlja spremembe zakonov o osnovni šoli in o vrtcih, ki predvidevata obvezno vključevanje otrok iz socialno deprivilegiranih okolij v vrtec leto dni pred vstopom v osnovno šolo in podpira večji poudarek učenju slovenskega jezika.

Spomnila je, da je 11 županov pripravilo več predlogov za spremembo zakonodaje, med drugim tudi zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, za kar so zbrali več kot 30.000 podpisov. Krepiti je treba interes Romov za zaposlitev. »Živeti od socialne podpore ne sme biti poslovni model, preprosto se ne sme splačati,« meni Nataša Pirc Musar, ki pravi, da se nanjo obračajo ljudje, ki se bojijo za svoje otroke.

Ti se »na glavni avtobusni postaji v Novem mestu vsakodnevno srečujejo z izsiljevanjem za denar s strani romskih mladoletnih otrok, ki množično izvajajo tatvine po trgovinah in bencinskih servisih«. Izpostavila je tudi problem mladoletnih deklic, ki mnogo prezgodaj rojevajo.

»Država mora okrepiti zaupanje v policijo,« je dejala in opozorila, da ima ta že v obstoječi zakonodaji pooblastila za učinkovito delo. »Pri obravnavi romske problematike smo zatajili, a imamo vsa orodja, kako to opraviti. Že zdaj imamo rešitve, ki so ustavno skladne, premišljene. In dajmo se najprej vprašati, zakaj se niso izvajale.«

Za nastalo situacijo so, kot se je izrazila, neposredno najbolj odgovorni Romi, ki lahko znotraj svoje skupnosti največ naredijo sami. »Romi morajo biti aktivni in ne le pasivni udeleženci reševanja nakopičenih težav,« je prepričana predsednica republike. Po njenem nagovoru ni bilo predvidenih nobenih replik ali razprave.