Predsednica prvič po 30 mesecih z vrha lestvice

Izrazit obrat v zunanji politiki, napoved reforme šolstva in »mehkega prestrukturiranja« javnega sektorja, zaostrovanje s sindikati, kulturniki in nevladniki je le peščica potez, ki so zaznamovale prvih sto dni četrte vlade Janeza Janše, katere delo dobra desetina sodelujočih v Barometru ocenjuje kot zelo pozitivno, več kot četrtina pa kot zelo negativno. Infografika Delo V skupnem seštevku nekoliko več kot 27 odstotkov od 717 vprašanih v Barometru, ki ga je inštitut Mediana za Delo izvedel med 7. in 10. septembrom, vidi delo izvršilne veje oblasti pozitivno (avgusta skoraj 26 odstotkov), dobrih 46 odstotkov pa negativno (avgusta 42 odstotkov), z 29 na 23 odstotkov se je zmanjšal delež tistih s srednjo oceno. Razmerja so precej podobna kot ob v soboto objavljenem vprašanju, kako uspešna ...