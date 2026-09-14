Predsednica prvič po 30 mesecih z vrha lestvice

Barometer: Razlika med SDS in Gibanjem Svoboda se je še povečala. Več kot četrtina vprašanih delo vlade ocenjuje zelo negativno.
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Ta teden bo državni zbor začel obravnavo predloga zakona o Skoku, s katerim naj bi vlada izpolnila eno od predvolilnih obljub, boj proti korupciji, a je besedilo, ki so ga pripravili na pravosodnem ministrstvu, naletelo na številne kritike stroke. FOTO: Voranc Vogel
Izrazit obrat v zunanji politiki, napoved reforme šolstva in »mehkega prestrukturiranja« javnega sektorja, zaostrovanje s sindikati, kulturniki in nevladniki je le peščica potez, ki so zaznamovale prvih sto dni četrte vlade Janeza Janše, katere delo dobra desetina sodelujočih v Barometru ocenjuje kot zelo pozitivno, več kot četrtina pa kot zelo negativno.
Infografika Delo
V skupnem seštevku nekoliko več kot 27 odstotkov od 717 vprašanih v Barometru, ki ga je inštitut Mediana za Delo izvedel med 7. in 10. septembrom, vidi delo izvršilne veje oblasti pozitivno (avgusta skoraj 26 odstotkov), dobrih 46 odstotkov pa negativno (avgusta 42 odstotkov), z 29 na 23 odstotkov se je zmanjšal delež tistih s srednjo oceno. Razmerja so precej podobna kot ob v soboto objavljenem vprašanju, kako uspešna ...
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