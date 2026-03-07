Predsednica republike podprla Španijo, ki se je upala zoperstaviti Trumpu

Predsednica države Nataša Pirc Musar je glede dogajanja na Bližnjem vzhodu danes poudarila, da vojne ne rešujejo težav, temveč jih poglabljajo in ustvarjajo nove. V izjavi za javnost je izpostavila pomen dialoga pri reševanju težav in pozvala k uporu zoper poskuse zavračanja multilateralizma in temeljnih vrednot na čelu s človeškim dostojanstvom.

»Budno spremljam razvoj dogodkov na Bližnjem vzhodu, zlasti posledice napada na Iran, ki ne obetajo nič dobrega ne iranskemu ljudstvu ne regiji, Evropi ali mednarodni skupnosti,« je zapisala Pirc Musarjeva. Dodala je, da si »svobodomiselni iranski narod želi konca brutalnega režima in mnogi podpirajo tudi zunanje pritiske nanj«.

Po besedah predsednice pomanjkanje mirovne vizije močno vpliva na razmere na Bližnjem vzhodu. Opozorila je na vsesplošno uničenje, pri čemer je izpostavila ogroženost otrok, šol, bolnišnic z zdravstvenim osebjem in kulturne dediščine. Ob tem je obsodila ameriško-izraelsko agresijo na Iran in iranske napade na sosednje države ter podprla »vsa prizadevanja, da diplomacija takoj nadomesti orožje«, in to povsod.

Dim nad Teheranom. FOTO: Majid Asgaripour via Reuters

Kot trdi Pirc Musarjeva, »dogajanja v Iranu in pred tem genocid v Gazi posegajo tudi v temelje evropskega povezovanja«. Evropa je po njenem zrasla na vrednotah, kot so demokracija, človekovo dostojanstvo, solidarnost in vladavina prava. »Zato z zaskrbljenostjo spremljam premike k pragmatični politiki in podpiram tiste evropske voditelje, ki zagovarjajo vrnitev k evropskemu bistvu in spoštovanju mednarodnega prava, ne oziraje se na nerazumljiva tveganja,« je zapisala.

Predsednica je ob tem podprla Španijo, potem ko je ta zavrnila možnost, da bi ZDA uporabljale letalska oporišča na španskih tleh za napade na Iran. »Kako je sploh možno, da v današnjem času država, ki se zavzema za pravičnost, spoštovanje prava in mir, tvega politične pritiske in sankcije?,« se sprašuje Pirc Musarjeva

»Skrajni čas je, da vse države, ki se zavzemamo za mirno reševanje sporov, na vseh koncih sveta rečemo odločen NE egoizmu in odločen NE uporabi vojne kot sredstva zunanje politike,« je sklenila predsednica.