Predsednica republike: Graditi želimo državo odgovornih in solidarnih ljudi

Predsednica republike Nataša Pirc Musar je ob dnevu državnosti poudarila pomen solidarnosti, odgovornosti in medsebojne pomoči ter izpostavila, da želimo graditi državo odgovornih in solidarnih ljudi. Ob dnevu odprtih vrat predsedniške palače je podelila zahvale trem policistom in 12-letnemu Lanu za požrtvovalno reševanje življenj.

Slovenska država se je leta 1991 rojevala s pogumom, odgovornostjo in predanostjo tistih, ki so verjeli v svobodo, demokracijo, samostojnost in neodvisnost Republike Slovenije, je poudarila predsednica Pirc Musarjeva.

»Ob dnevu državnosti se s hvaležnostjo, spoštovanjem in ponosom spominjajmo domoljubnih in požrtvovalnih dejanj različnih generacij Slovenk in Slovencev, ki so vsaka v svojem obdobju, predvsem v obdobjih nacizma in fašizma, prispevale k uporu in svobodi slovenskega naroda,« je dejala.

Po njenih besedah država niso samo ozemlje, zastava, grb in ustava. »Država smo ljudje, je skupnost, ki v najlepši podobi zasije v trenutkih solidarnosti, odgovornosti in medsebojne pomoči. Najlepša podoba domovine je človek, ki brezpogojno pomaga drugemu človeku,« je poudarila.

Ob tej priložnosti je podelila zahvale policistoma postaje prometne policije Celje Darku Mikši in Andreju Šterku ter pomožnemu policistu Mariu Martinoviću, ki so po njenih besedah pokazali, kaj pomeni resnično služiti ljudem, ko so hitro, strokovno in požrtvovalno ukrepali ter obolelemu moškemu rešili življenje. »Policijsko delo namreč ni le skrb za red in varnost, temveč predvsem varovanje življenja in dostojanstva vsakega od nas. V tem je plemenitost vašega poslanstva – biti v službi ljudi in za ljudi,« je dodala.

Priznanje je Pirc Musarjeva podelila tudi 12-letnemu Lanu, ki je po prometni nesreči, ko je s ceste zdrsnil avtomobil z dvema potnikoma, še pred prihodom policistov in reševalcev priskočil na pomoč ter poškodovanemu oskrbel rano.

»Dragi Lan, pri dvanajstih letih si pokazal, da skrb za drugega ni vprašanje starosti, ampak značaja, sočutja in poguma. Pokazal si, da so dobra dejanja največkrat zelo preprosta, pa vendar največja - poklekniti k nekomu, ki potrebuje pomoč, in narediti, kar zmoreš,« je dejala.

Nataša Pirc Musar med govorom na sredini državni proslavi. FOTO: Voranc Vogel

»Takšna dejanja, ko se ne vprašaš, kaj boš imel od tega, ampak preprosto narediš, kar je prav, so tiha veličina svetlih posameznikov naše družbe,« je povedala Pirc Musarjeva in dodala, da je zaradi njih med nami več zaupanja, več varnosti in več vere v ljudi in ljubezen do drugega.

Prejemnikom priznanj je izrekla hvaležnost in spoštovanje. »Ob dnevu državnosti nas vaša dejanja spominjajo, kakšno Slovenijo želimo graditi: državo odgovornih in solidarnih ljudi, v kateri človečnost ostaja najvišje merilo našega skupnega bivanja,« je sklenila predsednica.

Današnji dan državnosti praznujemo v spomin na 25. junij 1991, ko je tedanja slovenska skupščina v skladu z odločitvijo na plebiscitu sprejela ključne dokumente za osamosvojitev – temeljno ustavno listino o samostojni in neodvisni Republiki Sloveniji, ustavni zakon za njeno izvedbo in deklaracijo o neodvisnosti. Dan po tem je Slovenija slovesno razglasila svojo samostojnost in neodvisnost.