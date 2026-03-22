Predsednica republike pričakuje politične kalkulacije

Neuradni delni izidi so že znani, k njim pa bo treba dodati še dva paketa, ki sta številčno sicer precej manjša, a se je v preteklosti že zgodilo, da sta vplivala na razvrstitev znotraj katere od list. V ponedeljek, 23. marca, bodo okrajne volilne komisije ugotavljale izid glasovanja po pošti iz Slovenije, teden pozneje pa še po pošti iz tujine in z diplomatsko-konzularnih predstavništev. Poročilo o končnem izidu naj bi DVK sprejela najpozneje do 7. aprila.

Ustanovno sejo državnega zbora mora sklicati predsednica republike najpozneje v 20 dneh po izvolitvi novih poslancev. Na prvi seji z najmanj 46 glasovi med seboj izvolijo predsednika in podpredsednike državnega zbora, kar navadno že pokaže obrise nove koalicije in razmerja moči v njej.