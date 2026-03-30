Predsednica republike začenja neformalne pogovore z vodji izvoljenih strank

Predsednica republike Nataša Pirc Musar bo danes na neformalnih pogovorih gostila vodje na nedavnih volitvah v DZ izvoljenih strank. Po pričakovanjih bo z njimi govorila o datumu ustanovne seje DZ in drugih rokih v postopkih za imenovanje nove vlade.

Neformalne pogovore v predsedniški palači bo Pirc Musarjeva ob 10. uri začela s predsednikom Svobode in aktualnim premierom Robertom Golobom.

Za njim pa se bodo pri predsednici na pol ure zvrstili še predstavniki preostalih izvoljenih strank v vrstnem redu, kot ga kažejo delni neuradni izidi parlamentarnih volitev.

Golobu bo tako po napovedih predsedničinega urada sledil prvak SDS Janez Janša, za njim v imenu skupne liste NSi, SLS in Fokus Marka Lotriča predsednik NSi Jernej Vrtovec, predsednik SD Matjaž Han, predsednik stranke Demokrati Anže Logar, v imenu skupne liste Levice in Vesne sokoordinatorja Levice Luka Mesec in Asta Vrečko ter predsednik stranke Resni.ca Zoran Stevanović.

Po zaključenih pogovorih je pričakovati tudi izjavo predsednice Pirc Musarjeve.

Predsednica bo v prihodnjih dneh po znanih uradnih izidih volitev tudi sklicala ustanovno sejo novega sklica DZ. Ta bo predvidoma 10. aprila.

Predsednica bo v prihodnjih dneh po znanih uradnih izidih volitev sklicala ustanovno sejo novega sklica DZ. FOTO: Leon Vidic/Delo

Pričakovati pa je, da bo Pirc Musarjeva želela slišati tudi razmišljanja strank o njihovi vlogi in korakih do oblikovanja nove koalicije ter komu bi potencialno bili pripravljeni zagotoviti podporo.

V pristojnosti predsednice je namreč tudi, da v 30 dneh po konstituiranju novega sklica DZ temu predloži kandidata za mandatarja za sestavo nove vlade. Pred tem korakom jo čaka še krog posvetovanj z vodji novih poslanskih skupin.

Pirc Musarjeva je sicer že napovedala, da bo mandat za sestavo vlade podelila tistemu, ki ji bo prvi prinesel 46 glasov, kolikor jih na tajnem glasovanju za izvolitev potrebuje mandatarski kandidat. Pot do tega utegne biti ob danih razmerjih med strankami negotova in naporna.