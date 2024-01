Predsednica SD: Bianco zaupanja nima nihče

Ministrica za pravosodje Dominika Švarc Pipan je včeraj ocenila, da za zdaj uživa podporo predsednika vlade Roberta Goloba, in poudarila, da ne razmišlja o odstopu. A po naših neuradnih informacijah je ob aferi pri nakupu stavbe na Litijski v Ljubljani ostala brez podpore poslanske skupine svoje stranke.

Predsednica SD Tanja Fajon, ki je za Delo že navedla, da »bo ministrica morala pojasniti, ali so se dogajale nepravilnosti«, je danes po pogovorih dejala, da si želijo v SD razčistiti vse okoliščine. »Ko bodo dejstva bolj razjasnjena, se bomo odločali naprej,« je dejala in dodala, da bianco zaupanja nima nihče. Če bodo ugotovljene nepravilnosti, pa se po njenih besedah ve, kaj sledi.

Njena pojasnila pričakujejo tudi v koaliciji.

Podporo koalicijskih poslancev pa bo Dominika Švarc Pipan potrebovala vsaj ob glasovanju o njeni razrešitvi, saj so v SDS že napovedali vložitev interpelacije proti ministrici. Očitajo ji nedvomno objektivno odgovornost pri domnevnih nepravilnostih v zvezi z nakupom prostorov. »Zaradi tega in še zaradi česa drugega bo ministrica morala prevzeti tudi politično odgovornost.« Interpelacijo bodo v podpis ponudili tudi NSi, v kateri se do tega, da bi prispevali podpise, niso jasno opredelili, čeprav hkrati poudarjajo, da koalicijski ministri ne morejo računati na podporo opozicijske stranke pri glasovanju o njihovi usodi.

SDS naj bi interpelacijo predvidoma vložili začetek prihodnjega tedna.

Kako bo glasovala, pa že ve nekdanja poslanka Gibanja Svoboda Mojca Šetinc Pašek. Poudarila je, da je svoje mnenje povedala že v primeru obrambnega ministra Marjana Šarca in nekdanje ministrice za javno upravo Sanje Ajanović Hovnik, enako misli tudi v primeru Dominike Švarc Pipan in ministrice za digitalizacijo Emilije Stojmenove Duh – pomemben je tudi videz.