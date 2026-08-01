Predsednica v nesreči lažje poškodovana

Predsednica republike Nataša Pirc Musar je bila včeraj udeležena v prometni nesreči v predoru Kastelec, v kateri je utrpela lahke telesne poškodbe, so sporočili iz njenega urada. Po nesreči je bila prepeljana v Splošno bolnišnico Izola, kjer je ostala na opazovanju, danes pa bo odpuščena v domačo oskrbo.

Nesreča se je zgodila na poti iz Hrvaške, kjer je predsednica republike preživljala dopust, na uradni dogodek v Komendi, katerega častna pokroviteljica je.

Ob tej priložnosti se predsednica republike zahvaljuje vsem intervencijskim službam, ki so požrtvovalno pomagale, še posebej pa strokovnemu in prijaznemu osebju Splošne bolnišnice Izola, so še dodali.

Nesreča se je po podatkih policije zgodila nekaj pred 17. uri. V nesreči sta bili udeleženi službeni vozili policije, ki sta vozili v koloni spremstva varovane osebe, so pojasnili na Policijski upravi Koper. Po do sedaj zbranih podatkih sta bili v prometni nesreči poškodovani dve osebi, ena oseba lažje, druga pa hude telesne poškodbe. Obe sta bili z reševalnim vozilom odpeljani v Splošno bolnico Izola.

Zaradi izvajanja nujnih interventnih aktivnosti in ogleda kraja prometne nesreče je bil predor Kastelec začasno zaprt za ves promet. Ponovno je bil odprt nekaj čez 20. uro.

Preiskava nesreče še poteka. O nesreči je bil obveščen pristojni oddelek Specializiranega državnega tožilstva Republike Slovenije.