Predsednica želi zgladiti odnos z zamejci

Predsednica republike Nataša Pirc Musar želi sanirati škodo, ki jo je povzročila z izjavama o slovenski manjšini v Italiji in slovenski manjšini v Avstriji. V uradu predsednice so si zamislili posvet o manjšinah, datum njegove izvedbe in sogovorniki pa še niso jasni.

V uradu predsednice republike so se namesto tega odločili za organizacijo posveta o manjšinah. Najprej so po neuradnih informacijah načrtovali, da bi bil posvet na začetku novembra, a težava naj bi nastala pri izbiri povabljenih, saj si predsednica republike želi popraviti slab vtis, ki ga je pustila med manjšinci, zato na posvetu menda ne želi sodelujočih, ki bi bili kritični. Zaradi iskanja ustreznih sodelujočih se je menda tudi zamaknil datum izvedbe.

Mednarodni politolog dr. Marko Lovec ocenjuje, da ima Nataša Pirc Musar »preveč (levo)liberalni odnos do etničnih Slovencev ter da ne gre zgolj za nepoznavanje, neizkušenost in posledično grobo retoriko«.