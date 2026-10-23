Zakaj predsednice države na revizionistično proslavo ne bo

Predsednica republike Nataša Pirc Musar se zaradi nestrinjanja s potezami vlade okoli obeležitve dneva suverenosti, ki bo v nedeljo v Kopru, državne proslave ne bo udeležila. Koordinacijski odbor za državne proslave, ki ga vodi Jelko Kacin, somišljenik predsednika vlade Janeza Janše, je sprva dosegel, da se je predsednica republike odpovedala slavnostnemu govoru. »Preprosto ne morem nadeti plašnic in tiho sedeti na proslavi.« Kasneje so v odboru tudi brez njene vednosti v njenem imenu vabili na državno proslavo ob »dnevu suverenosti in 35. obletnici osvoboditve Slovenije,« kar je označila kot zlorabo in revizijo slovenske polpretekle zgodovine. »Nisem si želela nepotrebnih prerekanj, zato sem se odločila, da se bom udeležila proslave kot gostja, saj je ta namenjena počastitvi naše države. ...