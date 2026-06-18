Markeš: Stevanović srbski nacionalizem v Sloveniji prodaja pod krinko domoljubja

Srečanje predsednice republike z vladno delegacijo je odprlo jasen politični signal. Nataša Pirc Musar je poudarila, da bo spregovorila, kadar bo šlo za kršitve človekovih pravic, mednarodnega prava in ustavnih vrednot. Janez Markeš njen nastop ocenjuje kot državniški, sicer zadržan do dnevne politike, a hkrati odločen v obrambi javnega prostora, zdravstva, šolstva in RTV.

V ospredje prihaja tudi ostro nasprotovanje zakonu, ki državljanom tretjih držav jemlje volilno pravico na lokalnih volitvah. Ali Žerdin komentira: »Parlament je po hitrem postopku sprejel zakon, ki odvzema volilno pravico na lokalnih volitvah državljanom tretjih držav. Gre za pravico, ki je obstajala okoli četrt stoletja, zdaj pa se krči, ne da bi prav veliko bilo utemeljitve, zakaj.«

Komentatorja opozarjata na paradoks države, v kateri ljudje živijo, delajo, plačujejo davke in prispevajo k skupnosti, a se jim politični vpliv oži prav v času pred volitvami. »To so vse vrednote, ki se bodo zdaj znašle na tnalu,« zazveni kot opozorilo širšemu dogajanju v parlamentu.

»Zoran Stevanović zdaj pravzaprav srbski nacionalizem v Sloveniji prodaja pod krinko domoljubja in obratno. Govori, da je najboljši slovenski državljan v interesu ne vem česa in glasuje po naročilnici Janeza Janše, hkrati pa pravi, da pa srbski državljani, ki tukaj bivajo, niso slovenski državljani in nimajo določenih pravic. Paradoksi, sami paradoksi,« meni Markeš.

V zadnjem delu pogovora se fokus preseli na mednarodno prizorišče: od vprašanja, ali je vojna med ZDA in Iranom res končana, do ocene, da Donald Trump potrebuje predvsem podobo zmage pred volitvami. Sogovornika dvomita o trdnosti napovedanega sporazuma in opozarjata, da se resnica v politiki prevečkrat prilagaja interesu moči – doma in v svetu.