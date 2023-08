Predsednico Natašo Pirc Musar bom pozval k spoštovanju naše bolečine

V nadaljevanju preberite:

Suzana Kos se je s Petrom Hribanjem, nečakom Rada in Ksenije Hribar, nekdanjih lastnikov gradu Strmol na Gorenjskem, katerih usoda je tudi tema romana Draga Jančarja To noč sem jo videl, pogovarjala o usodi njegove družine, spravi in primitivnih potezah politike. Fotografiral ga je Leon Vidic.

Ko je izvedel, da je vlada Roberta Goloba ukinila dan spomina na žrtve komunističnega nasilja, javno sprva ni želel reagirati. Tudi na naš klic za komentar se sprva ni želel odzvati. Potem pa si je premislil in se odločil, da bo storil nekaj drugega – zahteval bo vrnitev tega praznika, predsednici republike Nataši Pirc Musar, ki predstavlja državo Slovenijo in pravi, da je predsednica vseh državljanov, pa bo napisal pismo in jo pozval, naj spoštuje njegovo in bolečino drugih bolečino.»Ker nas ni malo, ki smo zaradi te primitivne in škandalozne vladne odločitve prizadeti,« pravi.