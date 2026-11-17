Predsednico republike Natašo Pirc Musar je danes v Buckinghamski palači sprejel britanski kralj Karel III., v okviru obiska v Združenem kraljestvu pa se je srečala tudi s predsednikom spodnjega doma britanskega parlamenta, sirom Lindsayjem Hoylom. Izmenjala sta poglede o aktualnih mednarodnih temah in potrdila prijateljske vezi med državama.

Predsednica države je bila na obisku v okviru obeleževanja 35. obletnice samostojnosti Slovenije in vzpostavitve diplomatskih odnosov med državama. Gre za njeno prvo avdienco pri britanskem kralju, predsednica se je sicer udeležila tudi njegovega kronanja maja 2023, so poudarili v njenem uradu.

Pirc Musarjeva se je pred tem v britanskem parlamentu sestala s predsednikom spodnjega doma britanskega parlamenta, sirom Lindsayjem Hoylom. V pogovoru sta obeležila 35 let diplomatskih odnosov ter potrdila odlične in prijateljske vezi med Slovenijo in Združenim kraljestvom. Pri tem sta izpostavila skupne vrednote in interese, ki državi povezujejo tudi v mednarodnih organizacijah. Izmenjala sta poglede o aktualnih mednarodnih temah, med drugim o vojni v Ukrajini, dogajanju na Bližnjem vzhodu ter vprašanjih Zahodnega Balkana, so še sporočili iz urada predsednice.

Govorila sta tudi o pomenu čebel in opraševalcev, ki imajo posebno mesto tako v slovenski tradiciji kot v osebnem grbu sira Lindsayja Hoyla. Predsednica republike je ob tem spomnila, da bo prihodnje leto minilo deset let, odkar je Generalna skupščina OZN na pobudo Slovenije razglasila 20. maj za svetovni dan čebel. Obisk poteka v letu, ko Slovenija zaznamuje 35. obletnico osamosvojitve in samostojnosti, ter ob 35. obletnici vzpostavitve diplomatskih odnosov med državama, kar mu daje poseben simbolni in diplomatski pomen, so poudarili v uradu predsednice.