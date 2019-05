Predsednik AVP: »Velov ni primerna oseba za opravljanje funkcije«

Vozilo je bilo nevozno, s poškodovanima prednjo desno gumo in odbijačem na zadnji levi strani FOTO: Janez Porenta

V zvezi s poškodovanim vozilom direktorja Agencije za varnost v prometu (AVP) Igorja Velova se je oglasil predsednik AVPki poleg ministrice za infrastrukturoodloča o usodi Velova. V oddaji 24 ur zvečer je dejal, da »glede na to, kar je slišal iz medijev v zadnjih dneh, meni, da taka oseba ni primerna za opravljanje te funkcije«.Napovedal je tudi, da bo Agenciji na izredni seji, ki bo potekala 30. maja, predlagal njegovo zamenjavo, Velova pa prek elektronske pošte pozval, »naj pojasni okoliščine tega dogodka, opisanega v medijih, in kot oseba, ki prva zastopa agencijo in njene interese, stopi pred medije in sam razjasni te okoliščine«.Kranjski policisti so pred tem sporočili , da je Velov z njimi sodeloval, ni se izmikal, z njim so opravili tudi razgovor. Preizkusa alkoholiziranosti z njim niso opravili, saj niso bili izpolnjeni pogoji za odreditev preizkusa, ki ga policisti odredijo, če voznika ustavijo med vožnjo ali če je ta neposredno udeležen v prometni nesreči.Na Policijski upravi Kranj so postopek preverjanja okoliščin glede poškodovanega vozila Velova – bilo je nevozno, s poškodovanima prednjo desno gumo in odbijačem na zadnji levi strani – začeli na podlagi anonimnih informacij. »Uporabnik sam te poškodbe ni prijavil policiji niti je ni dolžan prijaviti, razen če bi zaradi tega nastala škoda na drugem vozilu ali predmetu, kar pa tudi ni bilo ugotovljeno,« so pojasnili.