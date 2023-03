Predsednik Desusa odstopil, sledi sodelovanje z Gibanjem Svoboda

Na seji sveta stranke Desus, ki se na zadnjih državnozborskih volitvah ni uspela uvrstiti v parlament, je odstopil predsednik Ljubo Jasnič. Začasno so vajeti stranke v svoje roke prevzeli Toni Rifelj, kot predsednik, podpredsedniki pa so postali Drago Kocbek, Milena Vrenčur in Silvo Grdešič. Kongresa prihodnji mesec, predviden je bil za 25. marec, ne bo, bodo pa pogovori o sodelovanju z Gibanjem Svoboda.

»Z Gibanjem Svoboda se bomo dogovorili o sodelovanju,« je dejal Anton Rifelj, začasni predsednik Desusa.

72-letni Anton Rifelj, nekdanji podjetnik in župan občine Gornji Grad, je naklonjen ideji, da Desus podpiše projektno pogodbo o sodelovanju z Gibanjem Svoboda, kar bi lahko bil po nekaterih ugibanjih prvi korak k priključitvi in končnem izginotju upokojenske stranke s političnega parketa. Desus je jeseni leta 2021 praznoval 30. letnico obstoja, od leta 1996 je bil parlamentarna stranka, sodeloval je v devetih različnih vladnih koalicijah. Po prepirih, zamenjavah vodstva ter izpadu iz državnega zbora, je stranka tako spet brez predsednika s polnim mandatom; o njem naj bi, tako Rifelj, odločali na rednem kongresu v začetku prihodnjega leta.

Ali je zgodbe Desusa konec? »Nikakor ne. Verjamem, da ima naša stranka še prihodnost. Pripravil sem program, za katerim stojim, zdaj bomo začeli dejavneje delovati na politični sceni v smeri vnovične prepoznavnosti, delovali bomo v korist in za potrebe upokojcev, tega pa nikakor se ne počne na ulici,« poudarja Rifelj.

Desus je zaščitil svojo blagovno znamko, želi sodelovati pri pripravi reform, ki jih je napovedala vlada Roberta Goloba. Datuma sestanka z Gibanje Svoboda o prihodnjem sodelovanju po Rifljevih besedah đe niso določili. »Vsekakor se bomo vsedli in dogovorili za sodelovanje kot partnerji, podpisali neko pogodbo, na temelju katere se bomo vključevlai v projektno sodelovanje in pripravo zakonodajo, ki je pomembna za upokojence,« dodaja novi prvi mož Desusa.

Zamenjali bodo tudi slogan, ki se ne bo več glasil »za vse generacije«, pač pa se bodo usmerili v upokojence in druge ranljive skupine. Kot smo že pisali, bi Golobovo Gibanje Svoboda po zgledu lanske pripojitve LMŠ in SAB, vsrkalo še tretjo - upokojensko stranko. V Gibanju Svoboda so tudi zato že začeli postopke ustanovitve svoje seniorske organizacije. Izvršilni odbor Desusa je minuli mesec zavrnil idejo o pripojitvi in se zavzel za nadaljnjo samostojno pot stranke.

Vesna Vuković, generalna sekretarka Gibanja Svoboda. FOTO: Blaž Samec/Delo

, generalna sekretarka Gibanja Svoboda, je takrat potrdila, da potekajo pogovori z Desusom in izjavila, da je upokojenska stranka ena od političnih skupin, s katerimi se pogovarjajo o načinu sodelovanja. »Upamo, da posamezniki, ki so člani Desusa, ne bodo zaradi svojih parcialnih osebnih interesov delovali proti projektom, ki imajo zdrave temelje za uspeh,« je povedala za komercialno televizijo.

Desus naj bi imel še vedno 8000 članov in okoli 70 še delujočih lokalnih odborov, kar je za Gibanje Svobodo, nedavno so praznovali prvo letnico obstoja in šele oblikujejo svojo lokalno mrežo, saj so v prvem krogu ustanovili šele 18 lokalnih odborov, zagotovo zanimiva politična naložba.

Upokojenski volilni glasovi zanimajo tudi desnico, ki jih mobilizira z zahtevami po zvišanju pokojnin; Pavle Rupar, nekdanji poslanec SDS in tržiški župan, zdaj pa pobudnik iniciative Glas upokojencev, je na shodu za višje pokojnine v Ljubljani že posredno »zagrozil« z ustanovitvijo nove upokojenske stranke