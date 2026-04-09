  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

    Delov poslovni center

    NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Slovenija

    Leva sredina želi predsednika DZ, ki bo za funkcijo primeren

    Imen možnih kandidatov za predsednika parlamenta Luka Mesec ni želel razkriti. Kaže, je pred nami mesec in pol sestavljanja vlade, je dejal.
    Glede na to, da koalicijska križanka še ni rešena, je po Meščevi oceni možno tudi, da bi dobili le začasnega predsednika DZ. FOTO: Jože Suhadolnik
    Galerija
    Glede na to, da koalicijska križanka še ni rešena, je po Meščevi oceni možno tudi, da bi dobili le začasnega predsednika DZ. FOTO: Jože Suhadolnik
    STA
    9. 4. 2026 | 13:22
    9. 4. 2026 | 13:45
    3:38
    A+A-

    Svoboda, SD in Levica bodo pred petkovim glasovanjem o predsedniku DZ danes na sestanku poslanskih skupin opravile posvet o tem, »kako bomo ravnali, koga bomo predlagali«, je po seji vlade dejal sokoordinator Levice Luka Mesec. Želijo si predsednika DZ, ki bo za funkcijo primeren, je dodal. Imen, ki jih preigravajo, ni želel razkrivati.

    Imen možnih kandidatov za predsednika DZ Mesec še ni želel razkrivati. Koga bodo v trenutnem koalicijskem trojčku podprli, naj bi izvedeli na petkovi ustanovni seji DZ.

    Pomembno je, komu bomo zaupali vlogo

    Spomnil je, da je po ustavi ta funkcija druga najpomembnejša v državi. »Tukaj je treba biti zelo pozoren na to, komu bomo zaupali to vlogo, ki ni samo častna, ampak je tudi zelo odgovorna,« je dejal.

    To je človek, ki je obraz slovenske politike in ki državo predstavlja tudi v tujini, je izpostavil. Ob tem je dodal, da se jim predsednik stranke Resni.ca Zoran Stevanović, ki se ga je med drugim omenjalo na tem mestu, »zdi popolnoma neprimeren«.

    Glede na to, da koalicijska križanka še ni rešena, je po Meščevi oceni možno tudi, da bi dobili le začasnega predsednika DZ. Potrebnih 46 glasov za izvolitev predsednika DZ in tudi mandatarja trenutno po njegovi oceni nima zagotovljenih nobena stran. »Je pa v tej zmedi, ki smo jo po volitvah dobili, treba iskati najboljše možne poti in za to si v Levici in Vesni prizadevamo,« je dejal.

    FOTO: Jure Makovec/AFP
    FOTO: Jure Makovec/AFP

    Da ni jasne večine, se je zelo jasno videlo tudi na sredinem kolegiju predsednice DZ, ko so imenovali predsednika in podpredsednika mandatno-volilne komisije DZ, je izpostavil Mesec.

    Mesto predsednika mandatno-volilne komisije DZ je tako pripadlo stranki Demokrati, če bo to potrdil tudi DZ, jo bo vodil njihov poslanec Tadej Osterc. Mesto podpredsednika pa je pripadlo stranki Resni.ca. Glede na predlagani sklep, vložen v DZ, bo mesto zasedel njen prvak Zoran Stevanović.

    »Kot kaže, je pred nami zelo dolg mesec in pol sestavljanja vlade, če bo to sploh uspešno,« je dodal. Ob tem pa v nasprotju s predsednikom SD Matjažem Hanom meni, da se desna vlada ne more sestaviti brez težav. Bi pa po njegovi oceni pomenila nevarnost, da bo »kaos, ki ga vidimo v svetu, pljusknil tudi v Slovenijo«. Aktualni mandat tako kljub uspehom Levice zapuščajo z mešanimi občutki, ker so volitve ustvarile to negotovost.

    Vlada Roberta Goloba se je danes sestala na zadnji redni seji, na kateri je odločala s polnimi pooblastili. S petkovo ustanovno sejo DZ ji bo namreč formalno prenehal mandat, do imenovanja nove vlade pa bo opravljala le še tekoče posle. Na ustanovni seji DZ bodo poslanci morali izvoliti tudi predsednika DZ, ki bo na tajnem glasovanju moral prejeti 46 glasov podpore.

    Sorodni članki

    Novice  |  Slovenija
    Volitve 2026

    NSi si je prižgala zeleno luč za oblikovanje vlade

    Slovenija potrebuje spremembo politične smeri, je v objavi na omrežju X zapisala krščansko-demokratska stranka Nova Slovenija.
    8. 4. 2026 | 22:14
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Volitve 2026

    Gibanje Svoboda po pogovorih s strankami: Nikamor se nam mudi

    Generalni sekretar stranke Matej Grah je SDS, NSi, Demokrate in Resni.co, ki niso podprle oblikovanja prvih delovnih teles DZ, označil za nenačelno koalicijo.
    8. 4. 2026 | 17:19
    Preberite več
    Tuji
    Gospodarstvo  |  Novice
    Globalno

    Leto osvoboditve ni osvobodilo ameriških tovarn

    Tudi zmagovalci trgovinske vojne Donalda Trumpa čutijo pritisk.
    4. 4. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Mnenja  |  Pisma bralcev
    Volitve

    Odziv na izjavo ministra za zunanje zadeve in zunanjo trgovino Madžarske

    Na volitvah za poslanca madžarske narodne skupnosti v DZ RS sta kandidirala dva neodvisna, nestrankarska kandidata madžarske narodnosti.
    30. 3. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Povolilno dogajanje

    Pritisk na NSi prek Demokratov in Resnice

    Gibanje Svoboda poskuša priprave na ustanovno sejo DZ izkoristiti za pospešitev koalicijskih pogajanj.
    Uroš Esih 8. 4. 2026 | 19:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Slovenija

    Umrla novinarka Ana Jud

    Širši javnosti je poznana predvsem po dveh odmevnih knjigah – Operacija Direkt in Dosje Rokomavhi.
    8. 4. 2026 | 09:58
    Preberite več
    Premium
    Magazin  |  Zanimivosti
    Donald Trump

    Alarm zaradi Trumpovega duševnega zdravja; vsi znaki demence

    Stopnjevanje apokaliptične retorike ameriškega predsednika je kritike utrdilo v dvomih o njegovih kognitivnih sposobnostih. Modrice, obliži, ličila na rokah ...
    Saša Bojc 8. 4. 2026 | 18:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vojna v Iranu

    Netanjahu: Libanon ni del mirovnega dogovora; Iran ponovno zaprl Hormuško ožino

    Spremljali smo aktualno dogajanje, povezano z napadom Izraela in ZDA na Iran.
    8. 4. 2026 | 06:46
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Učinkovitost podjetja se pogosto začne v skladišču

    Skladišče je ključno za učinkovito poslovanje. Preverite, zakaj izbira regalnega sistema in zanesljivega partnerja vpliva na varnost, stroške in rast podjetja.
    Promo Delo 9. 4. 2026 | 11:11
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zobozdravstvo prihodnosti
    Vredno branja

    Resnična zgodba: zjutraj brez, popoldne pa že z novimi zobmi

    Si predstavljate, da bi lahko v enem dnevu rešili svoje težave z brezzobostjo? Zakaj je pravzaprav pomembno, da manjkajoče zobe čim prej nadomestimo?
    Promo Delo 7. 4. 2026 | 09:47
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ko se poezija renesanse spremeni v nekaj, kar lahko nosite

    Pred Botticellijevo mojstrovino Rojstvo Venere se zdi, kot da se čas za trenutek upočasni.
    Promo Delo 7. 4. 2026 | 09:06
    Preberite več
    Promo
    Šport  |  Zimski športi
    Vredno branja

    Slovenska zgodba na svetovnem zemljevidu

    S premišljenimi projekti je Olimpijski komite Slovenije v času zimskih olimpijskih iger Milano Cortina 2026 okrepil prisotnost države doma in na tujem.
    3. 4. 2026 | 08:43
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Šport
    Šport 2026

    Ronaldo je kot coca-cola – kaj pa Luka, Janja in Tadej? (VIDEO)

    Slovenske športnice in športniki gradijo prepoznavnost na kombinaciji vrhunskih rezultatov ter osebne skromnosti.
    Milka Bizovičar 9. 4. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Šport
    Športna sponzorstva

    Talenti se rodijo, legende pa gradijo – tudi s podporo navijačev

    Podjetja o pomembnih temah ozaveščajo tudi prek športnih sponzorstev, ki jih razumejo kot dolgoročno zavezanost tudi skupnostim, v katerih delujejo.
    Marjana Kristan Fazarinc 9. 4. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Analiza

    Stanovanjska posojila bodo dražja, grozijo tudi podražitve materiala in dela

    Kako bo konflikt na Bližnjem vzhodu vplival na gradnjo stanovanj in nepremičninski trg?
    Nejc Gole 4. 4. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Mobilne tehnologije

    Zaupanje v algoritme ni več le etika, je tudi stvar dobička

    Podjetja z urejenim nadzorom nad UI dosegajo do pet odstotkov višje prihodke, a povprečna zrelost ostaja na nizki stopnji.
    Milka Bizovičar 3. 4. 2026 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    Volitve 2026predsednik DZdržavni zbor

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Slovenija
    Energetska kriza

    Vlada uvaja nadzor nad podražitvami elektrike in plina

    Na današnji seji so bili sprejeti podzakonski akti glede protikriznega ukrepanja v trenutni energetski krizi.
    Nejc Gole 9. 4. 2026 | 13:41
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vredno branja

    Fotografije dneva (9. 4.)

    V uredništvu Dela smo za vas pripravili najbolj zanimive in povedne fotografije iz sveta v zadnjih 24 urah.
    Dejan Mijović 9. 4. 2026 | 12:29
    Preberite več
    Šport  |  Drugo
    MotoGP

    Dirkač Honde na testiranju utrpel hudo nesrečo

    Aleix Espargaro, ki z ekipo Honda sodeluje kot testni dirkač, je na zasebnem testiranju v Sepangu padel in si zlomil štiri vretenca.
    9. 4. 2026 | 11:39
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Deloindom

    Ali lahko sosed posadi drevo tik ob meji? Kaj določa zakon

    Drevesa, posajena ob parcelni meji, so pogosto razlog za nesoglasja med sosedi.
    Kaja Berlot 9. 4. 2026 | 11:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vredno branja

    Fotografije dneva (9. 4.)

    V uredništvu Dela smo za vas pripravili najbolj zanimive in povedne fotografije iz sveta v zadnjih 24 urah.
    Dejan Mijović 9. 4. 2026 | 12:29
    Preberite več
    Šport  |  Drugo
    MotoGP

    Dirkač Honde na testiranju utrpel hudo nesrečo

    Aleix Espargaro, ki z ekipo Honda sodeluje kot testni dirkač, je na zasebnem testiranju v Sepangu padel in si zlomil štiri vretenca.
    9. 4. 2026 | 11:39
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Deloindom

    Ali lahko sosed posadi drevo tik ob meji? Kaj določa zakon

    Drevesa, posajena ob parcelni meji, so pogosto razlog za nesoglasja med sosedi.
    Kaja Berlot 9. 4. 2026 | 11:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Kultura  |  Vizualna umetnost
    Vsa merila arhitekture

    Arhitekturni festival Odprte hiše Slovenije 2026

    Od 17. do 19. aprila bo festival po vsej Sloveniji brezplačno odprl vrata več kot 100 izbranim projektom in javnost povabil v doživetje arhitekture.
    Promo Delo 3. 4. 2026 | 14:17
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Svetovni dan zdravja 2026: »Skupaj za zdravje. Na strani znanosti.«

    Zakaj so pravočasna preventiva, dostopnost in zanesljive informacije ključne za zdravje Slovencev.
    Promo Delo 7. 4. 2026 | 10:50
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Zakaj nastajajo kalcinacije v rami

    Bolečina v rami, ki se pojavi nenadoma, pogosto ponoči in brez jasnega vzroka, je lahko zelo neprijetno presenečenje.
    Promo Delo 8. 4. 2026 | 14:04
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Vredno branja

    Nepremičnine 2026: zakaj leto 2026 prinaša preobrat na trgu nepremičnin

    Nepremičninski trg vstopa v novo fazo z več projekti in več kapitala. Kampanja Nepremičnine 2026 bo odprla vprašanja prihodnjega razvoja trga.
    31. 3. 2026 | 07:00
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Bolečine v križu: zakaj se težava vedno znova vrača?

    Prav vsakogar med nami lahko vsaj enkrat v življenju doleti bolečina v križu, tudi če nismo utrpeli kakšne poškodbe.
    Promo Delo 8. 4. 2026 | 08:27
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Med mestom in mirom narave: tako je videti prestižno bivanje v Ljubljani

    Za Bežigradom nastaja soseska, ki združuje redko kombinacijo: občutek doma in dolgoročno vrednost nepremičnine.
    Promo Delo 9. 4. 2026 | 08:36
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    DOBRO JE VEDETI

    Kako izbrati prava okna za vaš dom?

    V času, ko cene energentov nenehno rastejo, se mnogi sprašujejo, kako zmanjšati stroške ogrevanja in elektrike.
    Promo Delo 8. 4. 2026 | 12:47
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    V blatu, mrazu in pod pritiskom: tu se kalijo pravi vodje (video)

    Slovenska vojska trenutno šteje 909 častnikov, kmalu pa se jim bo pridružilo tudi 37 kandidatk in kandidatov iz 38. generacije Šole za častnike.
    7. 4. 2026 | 09:18
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ekskluzivni večer, ko bodo točili vino, ki je prepričalo svet

    Najuspešnejši slovenski kleti z lanskega Decanterjevega ocenjevanja bosta v koprski restavraciji KOGO predstavili nagrajena vina.
    3. 4. 2026 | 14:22
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    ENERGIJA

    Skriti faktor, zaradi katerega se sončna elektrarna povrne hitreje

    Cene sončnih panelov in baterijskih hranilnikov so med ponudniki primerljive, podobno velja tudi za stroške montaže, zagona ter garancij za material in delo.
    Promo Delo 7. 4. 2026 | 08:56
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

    Delov poslovni center

    NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo