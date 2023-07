Predsednik izvoljen, a kdaj bo lahko začel delati, še ni jasno

Šele dan pred sejo in po izdatnem preverjanju referenc prijavljenih osmih kandidatov je razpisna komisija RTV Slovenija ugotovila, da razpisnim pogojem ustrezajo le štirje, a na koncu je kar 16 od 17 glasov prejel dolgoletni novinar in urednik na RTV Slovenija ter nekdanji pomočnik direktorice TV Slovenija Zvezdan Martić. Nekateri so sicer navedli, da izbira kandidatov ni optimalna, a večino je, kot kaže, prepričal predvsem s svojo programsko vizijo in tudi s tem, da se v zadnjih dveh letih ni skril.

»Jaz sem del ekipe in mene ne bi bilo tu, če ne bi bilo ekipe. Za vsako mesto, ki ga ta hiša potrebuje, je med nami nekdo, ki ga bo sposoben opravljati,« je navedel že v svoji predstavitvi in nato povedal, da tudi že ve, katera dva kandidata za člana uprave bo predlagal v imenovanje. Zaradi formalnopravnih razlogov, saj bodo predstavitve in njuno imenovanje na sporedu šele prihodnjo sredo, njunih imen še ni želel razkriti. Želi si, da bi imela ozadje s področij financ, prava in organizacije dela. Te je označil za svojo »šibkost«.

Zaradi svoje starosti želi okoli sebe tudi mlade, da bo vedno vedel, kakšne so njihove želje in potrebe. Po njegovem mnenju je nujno treba začeti ustvarjati formate, ki zanimajo mlade.

Za dva člana uprave je svet prejel devet prijav, od katerih jih sedem ustreza razpisnim pogojem. Poleg odgovornega urednika informativnega programa na drugem sporedu TV Slovenija Rajka Geriča in pomočnika nekdanjega generalnega direktorja Petra Dularja, ki sta se predstavila tudi za predsednika uprave, še Simon Kardum, direktor Centra urbane kulture Kino Šiška, za katerega so pet pred dvanajsto ugotovili, da vendarle ne izpolnjuje vseh pogojev, ter nekdanji generalni direktor zavoda Marko Filli, sedanji v. d. generalnega direktorja zavoda Andrej Grah Whatmough, Andrej Trček, ki je delal v Multimedijskem centru, in odgovorni urednik Radia Maribor Robert Levstek.

Na vprašanje Martiću, kateri bodo njegovi prvi trije ukrepi po konstituiranju uprave, je ta navedel razpise za ostala delovna mesta, ki so vezana na novo organizacijo javne radiotelevizije, preklic vseh nezakonitih sklepov, vključno z opomini pred odpovedjo delovnega razmerja, in končanje stavke, za katero je bilo krivo generalno vodstvo.

»Stanje je slabo,« je navedel in kot primer izpostavil odhode tistih, ki bi morali prihodnje leto dobiti nagrado za življenjsko delo. Tako stanje je treba, pravi, takoj prekiniti, nato pa si bo prizadeval za karierno rast zaposlenih, digitalizacijo, saj zdaj poslujejo na papirju, upoštevanje profesionalnih standardov, reorganizacijo in optimizacijo ...

A kako hitro bo nova uprava lahko začela delati, še ni jasno, saj četrtega člana uprave volijo zaposleni. Prvi krog bo 25. julija, po sedanjih ocenah pa se napoveduje, da bi polno upravo lahko dobili še po drugem krogu, ki je predviden 16. avgusta. Kako bo do takrat, če vodenja RTV Slovenija – kot je govoril Gerič v svoji predstavitvi – pravzaprav ni?

Goran Forbici, predsednik sveta zavoda, je povedal, da pri pravnikih preverjajo, ali skladno z zakonodajo uprava ni konstituirana že, ko bo imenovana potrebna večina za odločanje. To bi torej lahko pomenilo že prihodnji teden, ko bosta predvidoma imenovana preostala dva člana.

Do takrat pa še vedno poteka tudi postopek razrešitve proti v. d. generalnega direktorja zavoda Andreju Grahu Whatmoughu, ki se mu bo iztekel dopust, zato Forbici upa, da mu bodo vendarle lahko vročili odločbo. »To bi pomenilo, da ima tri dni časa za odgovor,« je še pojasnil in dodal, da bi se v primeru njegove razrešitve takoj odločili za imenovanje novega, ne glede na postopke imenovanja.

Bi bilo pa zelo nenavadno, če to ne bi bil za predsednika uprave izvoljeni Zvezdan Martić.