Predsednik KPK Golobu: Diskreditacije so šle čez mejo dopustnega

»Napadi, diskreditacije, posmehovanja in manipulacije posameznikov in medijev iz vašega kroga so žal postali stalnica. Metode niso nove – zaznavamo jih že dlje časa – vendar se v zadnjem času stopnjujejo prek meje dopustnega,« je danes v javnem pismu, naslovljenem na predsednika vlade Roberta Goloba, zapisal predsednik Komisije za preprečevanje korupcije (KPK) Robert Šumi.

»Ne slepimo se – ko vaš odvetnik govori o našem delu, govori v vašem imenu. A s svojimi izjavami škodi pravni državi in spodjeda zaupanje v njeno delovanje in delovanje neodvisnih institucij; nenazadnje škodi politični kulturi. Za te vrednote pa bi bilo prav, da bi se vi kot predsednik vlade neomajno zavzemali,« je zapisal.

Kot je pojasnil, vodijo na KPK postopka preiskav proti njemu na podlagi prejetih prijav, tako kot preostale postopke, izključno na podlagi zakonodaje. »To je naše delo, ki ga moramo profesionalno opravljati, ne glede na to, katero funkcijo zasedate.«

Iz prve od preiskav se je Šumi izločil, je poudaril, »vem pa, da bosta moja namestnika – kljub pritiskom in napadom – tako kot v vseh drugih primerih odločala strokovno, na podlagi dejstev, dokazov in zakonodaje«.

Robert Golob FOTO: Črt Piksi

Takih napadov po Šumijevih besedah komisija ni deležna prvič. »Pravzaprav so stalnica njenega več kot 20-letnega delovanja. Tudi pred štirimi leti smo predstojniki nekaterih neodvisnih nadzornih institucij opozarjali na podobne, za pravno državo škodljive prakse. Toda kot predstojnik institucije moram zaradi zaščite komisije, ki je bila v naši družbi ustanovljena z namenom in poslanstvom krepitve integritete in transparentnosti, preprečevanja korupcije in nasprotja interesov ter vsem tem krepitve pravne države, opozoriti, da gre tokrat znova predaleč.«

Poudaril je še, da to ne pomeni, da menijo, da so nad zakonom. »Ravno nasprotno – delujemo v skladu z njim. Naše delo pa presojajo sodišča, tako kot mora v pravni državi biti. Vedno sprejemamo tudi kritike, ki so del demokratičnega procesa, vendar pa morajo biti tudi te spoštljive in konstruktivne, kar še posebej velja za javne funkcionarje in njihove predstavnike.«