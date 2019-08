Predsednik KPK: Nepojmljivo je, da se v tej državi dogajajo takšne stvari

Sankcije vprašljive

Ljubljana – Predsednica nadzornega sveta Uradnega listaje danes dopoldne pojasnila protikorupcijski komisiji, kako je generalni sekretar Šarčeve LMŠ Brane Kralj izvajal pritisk glede imenovanja Igorja Šoltesa za direktorja Uradnega lista.



Boris Štefanec: »V tej fazi postopka ne morem razkrivati vsebine in naših nadaljnjih postopkov. Zadeva ima pri nas najvišjo možno prioriteto in jo bomo rešili v najhitrejšem možnem času.« Predsednik KPKje posebej pohvalil predsednico nadzornega sveta, da je skrajno neetično ravnanje, ki ga je zaznala pri Kralju, prijavila. O takšnih dogodkih so na komisiji že večkrat javno opozarjali javnost, a zaman, je poudaril.»Kadrovanje v družbah, ki so v pretežni ali popolni državni lasti, ni ustrezno, o teh stvareh pišemo tudi v oceni stanja za preteklo leto. Ampak te stvari gredo nekako mimo nas, nikakor pa ne mimo naše komisije,« je izpostavil Štefanec in se ob tem vprašal, s kakšno pravico se je Kralj – če navedbe držijo – skliceval na državo in kdo je tisti šef, v imenu katerega govori. Zdi se mu nepojmljivo, da se v tej državi dogajajo takšne stvari, je še dodal.Za tak primer po Štefanečevih besedah niso predvidene sankcije. »Sankcija ste mediji in KPK, ki takšna ravnanja objavi. Težava so tisti primeri, ko gre za neposredno izvoljene funkcionarje, ki jih lahko zamenjajo samo na volitvah. KPK ne želi biti represivni organ, ampak vest družbe,« je navedel in dodal, da postopek obravnava ena izmed izkušenih sodelavk, ki bo predlagala ustrezne postopke. Do zadeve se lahko opredeli tudi tirčlanski senat KPK, če bo k temu pozvan.Na protikorupcijski komisiji so, če naletijo na primer, ki ima sume znakov kaznivega dejanja, to naznaniti organom pregona. Prav tako pa lahko postopek na lastno pobudo začnejo tudi drugi organi.V tej zadevi za zdaj takšnih sumov še niso zaznali, za več informacij pa se bodo med drugim obrnili na novinarja, ki je sinoči prvi objavil prijavo Irene Prijović o spornih pritiskih. Prva nadzornica Uradnega lista se je obrnila tako na SDH kot KPK.