Predsednik Pahor prebere tudi vejice in pike

Ljubljana – Od frizerja do fitnes trenerja. V predsedniški kampanji leta 2012 je bil Borut Pahor še vse vmes. Zidar, pleskar, smetar, popravljal je avtomobile, prodajal je sadje in zelenjavo … Vsi smo se že spraševali, ali zna sploh opravljati poklic, za katerega smo ga Slovenci izvolili na volitvah.Pred enim tednom je na instagramu objavil fotografijo sebe kot frizerja in pripisal: »Aja, biti frizer je precej kul. Drugim šariš po glavi in ti še plačajo za to.« Objava si je prislužila 2226 všečkov. Pred štirimi dnevi se je na tem družabnem omrežju znašla fotografija, kako občuduje avstrijske gore in gradove, »a je z mislimi že sredi prihodnjega tedna na obisku pri EU in Natu«. 2771 všečkov. Na najnovejši fotografiji, objavljeni pred enim dnevom, je z generalnim sekretarjem Nata in prijateljem Jensom Stoltenbergom. Seveda ni manjkal niti hašteg prijatelji (#friends).Zaman pa smo brskali po instagramu za skupno fotografijo Boruta Pahorja s predsednikom evropskega parlamenta Antoniom Tajanijem, ki je na Bazovici ob dnevu italijanskega spomina na žrtve fojb vzklikal: Živel, Trst! Živela, italijanska Istra! Živela, italijanska Dalmacija. Tajani se je po burnem odzivu s slovenske strani meje v pismu zunanjemu ministru Miru Cerarju in slovenskemu narodu opravičil za besede, to sredo pa se je na srečanju s Pahorjem v Bruslju menda še enkrat pokesal za revizionistične izjave.Še nekaj smo pogrešali na instagramu, in sicer to, kako Borut Pahor, predsednik, bere časnik Delo. Na srečanju s Tajanijem mu je namreč predlagal, da bi po francosko-nemškem zgledu pripravili slovensko-italijanski učbenik za šolarje, predvsem na obeh straneh meje.Sklepamo, da je zamisel za učbenik dobil v Delu, kjer smo 13. februarja objavili pogovor z zgodovinarko in direktorico Muzeja novejše zgodovine Slovenije Kajo Širok , ki se ukvarja s kolektivnim spominom (in pozabo) na italijansko-slovenskem obmejnem območju. Povedala je: Ponovimo vajo s francosko-nemške meje in uvedimo skupne učbenike za poučevanje zgodovine.Borut Pahor se je izkazal kot natančen bralec časopisa, ki prebere tudi vejice in pike. Na družbenem omrežju bi lahko objavil fotografijo, kako se na srečanja s tujimi politiki pripravlja z branjem Dela. Mogoče še pripis: »Aja, brati časopis je kul.« Všečki bi deževali.