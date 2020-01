Predsednik republike bo predsednika KPK lahko izbiral med četverico, dosedanji predsednik Štefanec neprimeren

Ljubljana – Izbirna komisija je predsedniku republike Borutu Pahorju kot primerne za novega predsednika Komisije za preprečevanje korupcije (KPK) izmed osmerice kandidatov, ki so ustrezali pogojem, priporočila četverico, in sicer dosedanjega namestnika Uroša Novaka, svetovalko predsednika vrhovnega sodišča Tino Brecelj, nekdanjega šefa vladne službe za zakonodajo Janeza Pogorelca in Roberta Šumija, vodjo Centra za raziskovanje in socialne veščine na Policijski akademiji.



Predsednik republike novega predsednika KPK lahko izbere zgolj izmed kandidatov, ki mu jih bo posredovala petčlanska izbirna komisija. Če ne imenuje nobenega kandidata, o tem obvesti izbirno komisijo in ponovi postopek javnega poziva. In prav na zadnje upa tudi dosedanji predsednik KPK Boris Štefanec, ki je nad odločitvijo, da ni primeren kandidat, presenečen in razočaran. »Da komisija ugotovi, da sem neprimeren po šestih letih izkušenj na mestu predsednika in ob upoštevanju dejstva, da je edini nadzorni organ, državni zbor, obravnaval vsako poročilo in se o njem pozitivno odločil, mi ni povsem jasno,« je poudaril Štefanec.



Podrobnosti o tem, zakaj jih ni prepričal Štefanec, predsednik komisije Janez Stare ni razkrival. Dejal je le, da je bila predstavitev vizije »eden od razlogov, ki je pripomogel k taki odločitvi«.



Predsednik republike je svojo odločitev dolžan sporočiti najpozneje v 30 dneh po prejemu seznama kandidatov. Pred tem bo opravil pogovore z vsemi kandidati – v nasprotju s prejšnjim imenovanjem, ko je izbirna komisija priporočila le Štefaneca – in nato sprejel odločitev, pri čemer bo moral pretehtati tudi med kriteriji, ki jih izbirna komisija ni upoštevala. Eden takih je preteklo politično udejstvovanje kandidatov, na primer Pogorelc je nekdanji pomembni član NSi. A to ni bil ključni dejavnik doslej, saj je Štefanec le nekaj dni pred imenovanjem izstopil iz Pozitivne Slovenije.



Ob začetku tokratnega postopka je predsednik republike izrazil željo, da bi imel možnost za to vlogo predlagati osebo, ki bi s svojo moralno integriteto in strokovno avtoriteto uspešno vodila KPK. Tej želji naj bi sledil tudi pri svoji izbiri. Še pred končno odločitvijo pa se bo izbrani kandidat javnosti predstavil.