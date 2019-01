Predsednik republike: Do poletja na mizi prve rešitve za odpravo neustavnosti

Šarec se je opravičil

Sestanka so se udeležili Dejan Židan in Matjaž Han iz SD, Miro Cerar in Igor Zorčič iz SMC, Branko Golubovič in Jerca Korče iz LMŠ, medtem ko se je njegov predsednik in premier opravičil, Matej Tonin in Jožef Horvat iz NSi, Janez Janša in Danijel Krivec iz SDS, Luka Mesec in Matej Tašner Vatovec iz Levice, Karl Erjavec in Franc Jurša iz Desusa, Alenka Bratušek in Maša Kociper iz Stranke Alenke Bratušek in Zmago Jelinčič iz SNS.

Ljubljana – Politične stranke bodo do poletja pripravile dve različni rešitvi, ki uresničujeta decembrsko sodbo ustavnih sodnikov. V enem zakonu bodo na novo skušale določiti volilne okraje, v drugem pa jih ukiniti in na volitve v državni zbor vpeljati prednostni glas, je po sestanku z vodji poslanskih skupin in predsednikov političnih strank sporočil predsednik republikeOba predloga bodo skušali pripraviti do poletnih parlamentarnih počitnic. Do takrat je pričakovati še en veliki sestanek političnih prvakov s predsednikom.Dvotretjinske večine, ki je potrebna za ukinitev volilnih okrajev oziroma za spremembo zakona o volitvah poslancev v državni zbor, za zdaj ni. Če bi želeli spremeniti le velikost okrajev pa bi potrebovali 46 glasov.Že včeraj se je Pahor o tem posvetoval z ustavnopravnimi strokovnjaki in ugotovil, da je zakonodajalec dolžan spremeniti volilno zakonodajo tako, da parlamentarne volitve nikakor ne bodo nikakor ustavnopravno vprašljive.