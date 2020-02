Predsednik republike podpisal ukaz: Novi šef KPK bo Robert Šumi

Poziv za novega predsednika KPK je predsednik republike objavil sredi novembra, saj Borisu Štefanecu konec marca poteče mandat. Na razpis se je prijavilo devet kandidatov: Štefanec , njegov namestnik Uroš Novak, svetovalka predsednika vrhovnega sodišča Tina Brecelj, načelnik upravne enote Ribnica Primož Bučan, novinar Rajko Gerič, upokojenec Jožef Majer, strokovni vodja Avtošole Lisjak Rajko Marković, višji sekretar službe vlade za zakonodajo in predavatelj Janez Pogorelec ter vodja centra za raziskovanje in socialne veščine na policijski akademiji in docent na mariborski univerzi Šumi.



Kot najprimernejše kandidate za imenovanje je izbirna komisija Pahorju predlagala Brecljevo, Novaka, Pogorelca in Šumija.

Predsednik republike je po pogovoru z izbirno komisijo, opravljenih razgovorih s kandidati in javni predstavitvidanes podpisal ukaz o njegovem imenovanju za predsednika KPK. Kot so zapisali v uradu predsednika republike, Šumi s svojimi strokovnimi in vodstvenimi izkušnjami, s svojim dosedanjim delom in izkazanim poznavanjem poslanstva KPK izpolnjuje visoka strokovna merila za uspešno opravljanje te funkcije.Petinštiridesetletnik prihaja iz policijskih vrst. In morda je na javni predstavitvi prav zato večkrat ponovil, da pred represijo zagovarja preventivo. Tudi o KPK ne razmišlja kot o brezzobem tigru. »Možno je biti učinkovit; to sem počel s sodelavci v zadnjih letih, ko smo izpeljali veliko dobrih projektov, pa niso temeljili na represiji,« vztraja.