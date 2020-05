Predsednik republike za ustavnega sodnika predlaga Andraža Terška in Barbaro Zobec

Predsednik republike Borut Pahor je državnemu zboru posredoval predlog, s katerim za mesto sodnika ustavnega sodišča predlaga dva kandidata, in sicer Andraža Terška in Barbaro Zobec. »Tokrat v nadaljnjih pogajanjih nisem na vsak način poskušal doseči večine za enega, kar je bil doslej vedno na neki način pogoj, da sem predlagal kandidata,« je včeraj dejal Pahor in pojasnil še, da je eden od razlogov, zakaj se je prvič odločil predlagati dva kandidata, tudi ta, da bo ustavno sodišče prihodnjih pet let odločalo v takšni sestavi. Po njegovem mnenju pa bi bilo tveganje, da nobeden od kandidatov ne dobi podpore, večje, če bi se odločil le za enega izmed njiju.



Vrhovno sodnico Barbaro Zobec si na ustavnem sodišču želi videti predvsem SDS, lahko pa bi jo podprli tudi v NSi.



Težje pa računa na vse poslanske glasove preostalih dveh koalicijskih strank. Poslanec Desusa Ivan Hršak je namreč poudaril, da njene izvolitve ne podpirajo. V SMC se za zdaj še niso jasno opredelili, vodja poslanske skupine SMC Janja Sluga pa je po posvetu pri njem povedala le, da bi si želeli žensko kandidatko, a da bi želeli tudi večji nabor kandidatk.



Profesor na primorski univerzi Andraž Teršek, ki se je za mesto ustavnega sodnika potegoval pred dvema letoma, pa bi lahko po naših informacijah računal na podporo koalicijskih Desusa in NSi, poleg tega pa so mu podporo napovedali še v LMŠ, SD, Levici in SNS. O njegovi podpori so pripravljeni premisliti tudi v SAB.