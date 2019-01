Predsednik SD Dejan Židan o usodi kulturnega ministra (V ŽIVO)

V SD sicer pravijo, da pojasnilom ministra, ki spada v njihovo kvoto, verjamejo. Pri tem poudarjajo, da je nesprejemljivo, da se tragedija zlorablja za politične namene. A ne glede na podporo v stranki je zaradi odmevnosti in hudih očitkov proti ministru težko pričakovati, da bi nadaljeval delo ministra za kulturo.Tudi predsednik vladeod Prešička pričakuje, naj se opredeli do navedb sindikata Glosa in uslužbencev ministrstva, ki so premiera pozvali k razjasnitvi okoliščin in ukrepanju zaradi samomora enega izmed njih. »Zelo sem pretresen, da je do tega tragičnega dogodka prišlo, vse nas je zelo prizadelo,« se je včeraj odzval minister za kulturo Dejan Prešiček, ki obtožbe o šikaniranju zavrača. Srečal se je tudi s Šarcem in se pogovoril s sindikatom. »Iskreno sem vprašal, kaj je tisto, kar sem naredil narobe, če je kje moja krivda, za katero vseeno mislim, da je ni, da nisem nič takšnega storil,« je dejal. Napovedal je še, da bo organiziral zbor delavcev, na katerem bo vzpostavili dialog, da si povedo, »kaj se je dogajalo in zakaj je prišlo do tega tragičnega dogodka«.Na medijske objave o šikaniranju uslužbenca se je odzvala tudi ljubljanska policijska uprava, ki je začela preverjati razloge za sum uradno pregonljivega kaznivega dejanja.