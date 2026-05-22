    Po tragični nesreči: Očitno nam manjka preprosta odgovornost

    Sistemska pomanjkljivost ni le na semaforjih ljubljanskih ulic, ocenjuje Robert Štaba, predsednik Zavoda Varna pot.
    V spomin na tragično nesrečo v središču Ljubljane, kjer je v prometni nesreči življenje izgubila dijakinja poljanske gimnazije, so mnogi polagali rože in sveče. FOTO: Blaž Samec
    STA
    22. 5. 2026 | 15:01
    22. 5. 2026 | 15:19
    3:40
    A+A-

    V luči tragične nesreče prejšnji petek, ko je mestni avtobus LPP v Ljubljani pri zavijanju desno na križišču do smrti povozil dijakinjo, je predsednik Zavoda Varna pot Robert Štaba odgovorne pozval k odpravi sistemskih pomanjkljivosti prometnih ureditev. Opozoril je, da pristojni prepogosto pri odpravljanju tovrstnih pomanjkljivosti delujejo neodgovorno.

    Voznik v času nesreče vozil le 23 kilometrov na uro, bil je povsem trezen

    Štaba se je v sporočilu za javnost navezal na strokovno mnenje Andreja Cvara, presojevalca varnosti cest pri Agenciji za varnost prometa (AVP). Ta je v prispevku, ki ga je povzel portal Siol, omenil sistemske pomanjkljivosti prometnih ureditev.

    Opozoril je, da imajo na številnih ljubljanskih križiščih vozila zeleno luč tri sekunde pred pešci. V tem času je avtobus v tragičnem dogodku v petek že začel zavijati desno in se tako postavil v položaj, kjer je zaradi mrtvega kota ter potnikov v vozilu vozniku močno omejen pogled skozi desna stranska stekla.

    Ko se je nato prižgala zelena luč za pešce, je najstnica stopila na prehod za pešce v prepričanju, da lahko varno prečka cesto, vendar pa voznik v tistem trenutku zaradi poteka zavoja in nepreglednosti dejansko ni videl dogajanja pred vozilom.

    Kot rešitev Cvar predlaga tako imenovani vodeči zeleni interval, pri katerem pešci dobijo zeleno luč nekaj sekund pred vozili. Če bi peška na prehod stopila tri sekunde prej, bi bila po njegovih besedah že jasno vidna pred vetrobranskim steklom avtobusa, še preden bi vozilo začelo zavijati.

    Tragedija z LPP: namesto da bi pomagali, so mnogi snemali s telefoni

    Štaba opozarja na to, da je Cvar kot predstavnik AVP, ki je ustanovljena ravno zaradi zagotavljanja večje varnosti vseh udeležencev v prometu, poudaril, da takšna rešitev ni nova in da je omenjena že v smernicah ministrstva za infrastrukturo iz leta 2017.

    »Ko umre premlado dekle, se najde 'pogumen' uradnik, ki v nasprotju z vsemi drugimi, ki nemo molčijo in čakajo, pa bi morali poznati skoraj desetletno usmeritev lastnega ministrstva, pokaže na sistemsko pomanjkljivost. Ta ni samo na semaforjih ljubljanskih ulic, bojim se, da je na slehernem semaforiziranem križišču slovenskih mest,« je kritičen Štaba.

    »Očitno nam manjka preprosta odgovornost. Tista zdrava in preprosta, ne navidezna in hujskaška,« je zapisal. Med takšnimi sistemskimi napakami je izpostavil tudi problematike, kot so hitrost, alkohol, nevarni odseki, tehnični pregledi, postopki za pridobitev vozniškega dovoljenja, zdravniška potrdila, neprimerna tehnična oprema za nadzor in usmerjanje prometa, alkotesti idr.

    »Premislite. Ukrepajte. Ustvarjajte dobro. Vizijo nič,« je pozval pristojne in spomnil, da je v 18 letih delovanja Zavoda Varna pot spoznal več kot 9000 svojcev žrtev prometnih nesreč v njihovih najtežjih trenutkih v življenju.

    Pri tem je omenil besede ambasadorke zavoda Marijane Kračun, ki je zaradi pijanega, agresivnega in nevestnega voznika na avtocesti leta 2009 izgubila svojega 21-letnega sina: »Prometna nesreča se je včeraj zgodila njim, danes nam. In ne želimo si, da se jutri zgodi vam.«

