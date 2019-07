FOTO:»Politiki pridejo in gredo, država ostane«  

FOTO: Mateja Kotnik

Najevska lipa, najdebelejše slovensko drevo:



700 naj bi bila stara.



10,70 metrov meri v obsegu.



24 metrov je visoka.



Več reda v državnih institucijah

Drevo, ki nikoli ne sameva

Črna na Koroškem – »Slovenija potrebuje več optimizma in manj črnogledosti,« je na vseslovenskem srečanju pod Najevsko lipo na Ludranskem vrhu nad Črno na Koroškem izjavil predsednik vlade. Ljudi je pozval, naj bolj cenijo svojo državo in so do nje strpni, kajti »država niso politiki, država je nekaj veliko večjega. Politiki pridejo in gredo, država pa ostane«.»Slovenija nikoli ne bo druga Švica, ampak vedno prva Slovenija,« je v razmisleku pod lipo pred začetkom osrednje slovesnosti na Ludranskem vrhu dejal, direktor Gozdnega gospodarstva Slovenj Gradec. Predsednik vlade Šarec je povedal, da ga kar zmrazi, ko sliši za primerjave s Švico: »Nekateri bi se vedno radi primerjali in iskali nekaj, kar mogoče niti ni tako idealno, kot si mi predstavljamo. Seveda imajo tam višje plače, a so tudi stroški višji. To mi pripovedujejo tisti, ki tam živijo«.»Ne primerjajmo se. Izboljšamo, kar mislimo slabo,« je pozvala gostiteljica, črnjanska županja. »Združevati in ne razdruževati mora biti cilj politikov. Delati moramo v dobro ljudi ne glede na strankarsko pripadnost ,« je prepričana županja.»Ne moremo za vsako stvar vedno reči, da je zanič ali pa že takoj na začetku izjaviti, da iz tega nič ne bo. Mislim, da imamo prihodnost. Je pa res, da smo v zadnjih letih marsikatero priložnost zamudili in da bo treba krepko delati. V državnih institucijah bo treba vzpostaviti več reda in odgovornosti,« je povedal premier.Srečanja pod lipo, ki so ga v Mežiški dolini prvič organizirali avgusta 1991 po osamosvojitvi Slovenije, se je udeležilo več sto ljudi.in, gospodarja na kmetiji Najevnik, po kateri je lipa dobila ime, pravita, da ima lipa veliko obiskovalcev skozi vse leto: »Prihajajo pohodniki, kolesarji, družine z otroki in organizirane skupine obiskovalcev«.iz Mežice je k lipi letos prekolesaril že četrtič. S kolesom je k njej prišla tudi državna sekretarka na ministrstvu za infrastrukturo, po rodu Korošica,. Med obiskovalci je bil finančni minister, koroška poslancain, državni svetnik in vuzeniški župan, nekateri župani koroških občin ter številni stalni prijatelji druženja pri lipi, med katere sodisvetovalka predsednika republike za področje človekovih pravic.