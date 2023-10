»Predsednik vlade je pokleknil in se postavil na stran delodajalcev«

V reprezentativnih sindikalnih centralah ob informacijah – o tem smo najprej poročali v Delu –, da bi lahko vlada novelo zakona o delovnih razmerjih sprejela v »oskubljeni različici«, napovedujejo, da v pogajanjih o noveli ne bodo več sodelovali. Ne izključujejo niti odhoda na ulice, so navedli.

O noveli so na Ekonomsko-socialnem svetu (ESS) namreč tekla pogajanja več kot pol leta, nato pa so delodajalci iz ESS izstopili. Sindikati so jih obtožili, da prav zaradi blokade tega zakona, četudi po navedbah predsednice ZSSS Lidije Jerkič ne predstavlja velikega oziroma nikakršnega finančnega stroška za delodajalce.

»Oskubljena verzija bi pomenila pljunek v obraz vsem tistim, ki smo se deset mesecev trudili pri usklajevanju in vlagali napore, da bi našli primerne rešitve,« pa je bil kritičen predsednik Pergama Jakob Počivavšek in napovedal, da bo v primeru sprejetja novele, ki bi v nacionalni red prenašala le evropski direktivi, odstopil s položaja predsednika ESS, saj da zaradi odnosa vlade ne vidi več smisla v sodelovanju v tem organu. »Predsednik vlade je pokleknil in se v celoti postavil na stran delodajalcev in kapitala,« pa je dejal predsednik konfederacije sindikatov javnega sektorja Branimir Štrukelj.

Predsednik vlade Robert Golob in minister za finance Klemen Boštjančič sta namreč delodajalcem na sestanku začetek tedna obljubila, da se bodo o širiši vsebini znova usklajevali tako na ESS kot v koaliciji, kar pomeni, da bi iz zakona za zdaj izpadla možnost prostovoljnega štiri- ali šesturnega delovnika, pravica do odklopa in do 48-urnega počitka, omejevanje prekarnosti tudi z ukrepi na področju agencijskega dela, rešitve za večanje varnosti delavskih predstavnikov in za preprečevanje zlorab na področju podajanja pisnih opozoril pred odpovedjo, izenačenje delovnopravnih pravic rejnikov ter določbe v zvezi s fleksibilnejšo možnostjo dela od doma ...

Luka Mesec, minister za delo, je po teh pozivih za ponedeljek sklical sestanek s socialnimi partnerji, kjer naj bi se skušali dogovoriti o načinu in obliki sprejemanja zakona.