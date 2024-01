Predsednik vlade: Noben minister se ne more izogniti objektivni odgovornosti

Za razliko od ministrice za digitalizacijo Emilije Stojmenove Duh in njenega nakupa 13.000 računalnikov, ki jo je predsednik vlade Robert Golob pred poslanci zagovarjal, pa je bil bolj kritičen do nakupa »degradirane« sodne stavbe na Litijski, zaradi česar se stolček maje pravosodni ministrici Dominiki Švarc Pipan. »Vsak dan znova posredno iz medijev dobivam nove informacije, ki so izjemno zaskrbljujoče,« je odgovoril Golob na poslansko vprašanje in navedel, da se noben minister v takšnih primerih ne more izogniti objektivni odgovornosti.

Glavni problem je po njegovo, da ne uspe izvedeti, kdo je pravzaprav projekt nakupa sodne stavbe izbral. Ta projekt pa je označil vse prej kot smotrn, po njegovo pa je ključno razčistiti tudi, kdo vse je pri tem zavajal. Sam je pokazal na ljudi v ozadju – na ministrstvu za pravosodje. Strankarske linije so se po njegovo pri tem celo zabrisale. »Ministrica mora sama oprati svoje imen,« je dejal, a dodal, da je vprašanje, če ji bo sploh uspelo ali bo to storili drugi organi.

Dejal je, da si sam želi slišati tudi, kako je možno, da trije ali štirje ljudje na tretjem nivoju ministrstva lahko take projekte porinejo naprej skozi državno upravo, prikrijejo vse sledi pred tistimi, ki o tem odločajo, in projektu dajo etiketo, da je z njim vse v redu. »Jaz se bojim, da če se je to zgodilo enkrat, da se je to dogajalo že tudi v preteklosti, samo da mi imamo pogum, da o tem javno govorimo in bomo temu tudi prišli do dna, zaradi tega, ker stvari in goljufije se začnejo vedno na nižjem nivoju,« je dejal.

Glede njene usode pa je dejal, da ga je predsednica Socialnih demokratov prosila, naj počaka, da se do ravnanja Švarc Pipanove najprej opredeli njena stranka. Njegove izrecne podpore tako ni dobila, je pa izpostavil, da se da se veseli razprav ob interpelaciji – ta bi lahko bila na vrsti najprej čez dober mesec dni –, saj se bo po njegovo pokazalo, da naj bi pri poslu sodelovali tudi člani SDS.

»Mogoče se bo s tem res razblinila megla, kdo je pri tem poslu ne samo objektivno odgovoren, ampak predvsem kdo bo na koncu prišel do denarja,« je dejal in zatrdil, da bodo sledili, kam je ta denar šel.

Golob: Nisem še slišal, da bi bilo z nakupom 13.000 računalnikov kaj narobe Na vprašanje poslanca SDS Tomaža Lisca glede zaupanja v ministrico za digitalizacijo Emilijo Stojmenovo Duh po nakupu 13.000 računalnikov, ki zdaj stojijo v skladišču, je predsednik vlade Robert Golob dejal, da to vprašanje razume kot uvod v napovedano interpelacijo. »V tem primeru gre za nakup opreme, ki je še kako potrebna in bi ga morala vlada narediti že prej,« je Stojmenovo Duh podprl Golob in navedel, da do zdaj še ni slišal, da bi bilo s tem nakupom kaj narobe. Izpostavil je tudi, da so bili računalniki dobavljeni, za razliko od nakupov prejšnje vlade. Danes smo po njegovih besedah sicer na točki, ko je potrebno izoblikovati jasna merila, po katerih naj bi te računalnike razdelili. Kot je dejal sam, bi si sicer želel, da bi to že storili, a naj bi se po njegovih zagotovili uskladili v tednu ali dveh. »Računalniki so v celoti funkcionalni in ko bodo šli v roke ljudem, jih bodo lahko začeli uporabljati,« pa je Golob odgovoril na očitek Lisca, da so računalniki brez operacijskega sistema.

V SDS so namreč ravno med njegovim odgovarjanjem na poslanska vprašanja vložili interpelacijo zoper ministrico Švarc Pipan, ki so jo napovedali že pred dvema tednoma, a nato njeno vložitev zamaknili zaradi osebnih okoliščin – smrt v družini ministrice. Ta je danes sicer še vedno odsotna. »Verjamem, da obravnave interpelacije sicer ne bo prišlo, razen če želi koalicija dokazati, da podpira korupcijo in klientalizem,« je ocenil poslanec SDS Dejan Kaloh.

Kot smo poročali, pa bodo zvečer o ravnanju pravosodne ministrice Dominike Švarc Pipan po nakupu sodne stavbe na Litijski cesti govorili tudi na predsedstvu Socialnih demokratov, pri čemer so vse bolj jasni namigi, da je njen položaj neubranljiv. Zahteve po njenem odstopu je v raziskavi Mediane za POP TV kot upravičene ocenilo tudi 51,1 odstotka vprašanih, kot neupravičene pa 21 odstotkov. Podporo pa so ji – še pred vložitvijo interpelacije – odtegnili že poslanci njene stranke.

Sama je doslej sicer vztrajala, da ne bo odstopila, a zdi se, da bi jo lahko zaščitil le še predsednik vlade, ki jo je sicer res želel v svoji ekipi, a se bo verjetno to kazalo še pri nadaljnjem padanju podpore njegove vlade in stranke.

SD je ob zadnjem merjenju Mediane za POP TV zabeležila celo rast podpore – 2,3 odstotne točke.