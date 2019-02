Predsednika parlamentov o skrbi za manjšini  

Lendava, Monošter – Predsednik slovenskega državnega zbora Dejan Židan in njegov madžarski kolega Laszlo Köver sta se danes srečala najprej v Lendavi na slovenski in nato še v Monoštru v Porabju na madžarski strani meje, da bi skupaj obiskala obe manjšini in se pogovorila z njihovimi predstavniki. To je bilo prvič, da sta predsednika parlamentov obeh držav v enem dnevu obiskala obe narodnostno mešani območji v Sloveniji in na Madžarskem. Takšne skupne obiske obeh manjšin bosta nadaljevala vsako leto.

Manjšini most sodelovanja

»Zavedava se, da sta obe narodni skupnosti most dobrega sodelovanja med državama in tega ne trdiva samo z lepimi besedami, ampak tudi z dejanji, kakršno je današnje, ki je dejanje podpore obema skupnostma,« je po pogovoru s predstavniki madžarske manjšine v Sloveniji dejal Dejan Židan in izrazil veselje nad relativnim zadovoljstvom slovenskih Madžarov s svojim položajem.



Laszlo Köver pa je dejal, da je za Madžarsko zelo pomembno, kako druge države ravnajo z madžarskimi manjšinami pri njih. »Desetina prebivalcev Evropske unije je pripadnikov manjšin, zato bova s predsednikom Židanom po evropskih volitvah skupaj predlagala oblikovanje skupnih načel za zaščito manjšin znotraj EU. Odnosi med Slovenijo in Madžarsko na področju manjšin so lahko zgled drugim državam.«



Med konkretnimi povezovalnimi dejanji sta oba omenila skorajšnjo skupno izdajo tretjega sklopa zgodovine obeh narodov po letu 1920, madžarska stran pa na tem področju pripravlja izdajo slovensko-madžarskega in madžarsko-slovenskega slovarja.

Naložbe v obmejna območja koristne

Na vprašanje, kako gledata na velika vlaganja madžarskega kapitala v zadnjem času na območju Lendave – gradnja nogometne akademije in namera za nakup Term Lendava –, ki jih nekateri v Sloveniji razlagajo kot poskus večanja madžarskega gospodarskega in političnega vpliva na tem pred sto leti še madžarskem območju, sta bila oba mnenja, da obojestranske naložbe samo krepijo območji na obeh straneh meje. »Celo prav je, da državi s svojimi mehanizmi spodbujata tuje naložbe na teh območjih, ker si ljudje tu zaslužijo boljše življenje,« je dejal Dejan Židan. Laszlo Köver pa je dejal, da je Madžarska toliko gospodarsko trdna, da si lahko privošči naložbe na tujem. »To koristi ne samo madžarskim vlagateljem, ampak tudi območjem, v katera vlagajo. Čim več gospodarskih vezi nas bo povezovalo, tem večje bo medsebojno zaupanje in tem bolj naravno se nam bo zdelo, da sodelujemo med seboj. Upam, da bodo slovenska vlada in drugi to tako razumeli.«