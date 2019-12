Predsednikova novoletna poslanica: Če držimo skupaj, premikamo meje možnega

Predsednik republikese v novoletni poslanici spominja trenutkov, ko je Slovenija stopila skupaj in združila moči. Spomni se zbiranja sredstev za Krisa in navijanja za odbojkarsko reprezentanco. Kot je dejal, je šlo za močne občutke, da smo skupaj nepremagljivi. Rešitev Krisa se je sprva zdela nedosegljiva, se spominja Pahor. »Toda Palčica Pomagalčica nas je nagovorila, naj pomagamo. In skupaj smo res dosegli nemogoče. Ta dobrota ljudi nas je močno očarala,« je dejal. Spomnil pa se je tudi nastopa slovenske reprezentance na evropskem odbojkarskem prvenstvu . »Pred najtežjimi tekmami nas je v nabito polni dvorani 12.000 pelo slovensko himno. Brez glasbene podlage. Vznemirljivo. Če so se fantje na igrišču znašli v težavah, smo navijali še bolj. Taka zmagovalna miselnost nas je povsem prevzela. Bili smo zelo ponosni,« se spominja.Kot je poudaril, je šlo za občutek pripadnosti. »Človeška dobrota in nacionalni ponos sta tiste dni hodila z roko v roki. Verjetno sploh ne slučajno. Šlo je za močne občutke, da si pripadamo, da si pomagamo in da smo skupaj nepremagljivi,« je dejal.Kakšno bo prihodnje leto, ne ve nihče, je dodal Pahor. »A vemo dovolj, da gledamo z upanjem. Če držimo skupaj, premikamo meje možnega,« je prepričan Pahor. »Naša novoletna želja je, da nas to navdihuje tudi v prihodnjem letu. Srečno Slovenija,« je novoletno poslanico zaključil predsednik.