FOTO:Predsedovanje z novo, a ne zmagovalno podobo

Načrti Esplanade zajemajo temeljito prenovo vseh notranjih prostorov in popolno prenovo zunanjosti. Računalniški prikaz Esplanada

Pri opremi notranjosti bodo sledili naravnim barvnim tonom v kombinaciji z lesom in antracitno barvo. Hotel bo imel tudi ozelenjeno streho. Računalniški prikaz Esplanada

Nagrajena rešitev, ki je preteklost

Zmagovita rešitev biroja Krušec, ki je očitno romala v koš.

Računalniški prikaz Arhitektura Krušec

Rešitev biroja Krušec, ki jo je za zmagovito razglasila natečajna žirija. Računalniški prikaz Arhitektura Krušec

Srečanja na najvišji ravni

Hotel Brdo, kot je bil zgrajen sredi 70. let. Zaprli so ga pred letom dni.

Foto arhiv JGZ Brdo

Dnevi odprtih vrat Med prenovo bo posestvo Brdo obratovalo naprej. Kongresni center bo gostil dogodke skladno s trenutnimi omejitvami, prirejali bodo tudi poroke. V parku bodo, tako kot do zdaj, dobrodošli sprehajalci, golfisti in jahači. Zanje in za kongresne goste bo vsak dan odprta kavarna Zois. Od 22. do 31. maja park Brdo na stežaj odpira vrata, obiskovalci bodo imeli prost vstop, na voljo bodo aktivnosti na prostem in kulinarična ponudba.

Kakšen bo videti prenovljen hotel Brdo, ko bo Slovenija predsedovala svetu Evropske unije, so danes predstavili v tamkajšnjem kongresnem centru. Na predlanskem javnem natečaju za prenovo in dograditev hotela je zmagala rešitev slovenskega biroja Ark arhitektura Krušec, ki je v bližini že postavil športni objekt in upravno stavbo slovenske nogometne zveze. A generalni sekretariat vlade se je na začetku letošnjega marca odločil, da javnega naročila za izvedbo gradbenih del za prvotno izdelani idejni projekt ne bodo oddali.Hotel bo po novem prenavljal projektantski biro Esplanada nekdanjega dolgoletnega župana Šentruperta in arhitekta Ruperta Goleta. In zakaj ta sprememba? »Projekt Arhitekture​ Krušec, ki je predvideval tudi delno rušitev hotela, je bil preobsežen in je zahteval prevelik finančni vložek. Prvotna ocena izvajalcev je bila 26 milijonov evrov, končna pa je narasla na okoli 40 milijonov, kar je prevelik finančni zalogaj, za katerega v proračunu ni predvidenih sredstev. Za novo rešitev smo povabili štiri biroje, oddane pa so bile tri rešitve. Katera je najprimernejša, je odločila strokovna komisija, v kateri so bili v. d. direktorja javnega zavoda Brdo (in župan Šmarjeških Toplic, op. p.) Marjan Hribar, njegov namestnik Franci Jagodic in vodja hotela Vila Bled Eva Kemec Kalan,« je pojasnila Maja Bertoncelj iz tamkajšnje službe za marketing.Po njenih besedah je »rešitev biroja Esplanada všečna, ima 33 sob več na račun učilnic, pisarn in kuhinje, ki so jo predvideli v kleti, dva predsedniška apartmaja, odprt osrednji prostor avle, ki z obilo svetlobe prinaša svežino, poleg tega vključuje tudi center za obiskovalce«.​Po trenutnih izračunih naj bi prenova po načrtih Esplanade, ki zajemajo temeljito prenovo vseh notranjih prostorov, skupaj z notranjo opremo in vsemi napeljavami, ter popolno prenovo zunanjosti, skupaj z davkom stala okoli 10 milijonov evrov. S pooblastilom generalnega sekretariata vlade bo celotno investicijo vodil JGZ Brdo, za projekt bodo skušali pridobiti tudi evropska sredstva, odprtje pa načrtujejo maja prihodnje leto. Kot so poudarili, so z birojem Esplanada že sodelovali pri obnovi vile Podrožnik. Med večjimi realiziranimi projekti biroja je sicer nekaj vrtcev, posestvo Pule in industrijsko-poslovna hala Grading v Trebnjem.Kot je povedala arhitektka Lena Krušec, ena od soavtoric rešitve, ki je junija 2018 zmagala na javnem natečaju (med osmimi projekti, med katerimi so bila znana slovenska arhitekturna imena, kot so Dekleva Gregorič, Bevk Perović in Ravnikar Potokar), jih o tem, da njihova rešitev ne bo uresničena, ni nihče uradno obvestil, nad vsem skupaj pa so zelo razočarani.»Iz medijev smo izvedeli, da je novo vodstvo hotela ustavilo investicijo. Naša rešitev je bila izbrana na natečaju s strokovno žirijo, kar je edini ustrezen način za izbor projekta državnega pomena. Treba se je zavedati, da bo hotel postavljen v enem najlepših in najbolj zaščitenih krajinskih parkov v Sloveniji. Projekt smo skupaj z vodstvom JGZ Brdo razvijali leto in pol ter ga uskladili z vsemi varstvenimi službami, kot je zavod za varstvo kulturne dediščine,« je poudarila sogovornica. Izdelali so že tudi projekt za izvedbo in projekt za notranjo opremo, v hotelu so predviveli 136 sob. Gradbeno dovoljenje za njihovo rešitev na 18.400 kvadratnih metrih je bilo izdano februarja 2019, pravnomočno pa je postalo dober mesec zatem.Posestvo Brdo pri Kranju je najpomembnejše protokolarno območje pri nas, namenjeno domačim in mednarodnim protokolarnim dogodkom na najvišji ravni. Prenova je bila načrtovana že dlje časa. Razen gradnje kongresnega centra leta 2008 po načrtih biroja Bevk Perović arhitekti večjih posegov oziroma sanacij tam ni bilo. Spodbuda za prenovo je bilo tudi predsedovanje Slovenije svetu EU, o čemer priča sklep vlade iz leta 2016, da se kot lokacija za izvedbo najpomembnejših dogodkov v tem času določi kompleks Brdo.Hotel je bil med letoma 1973 in 1975 zgrajen kot nastanitveni objekt za spremljevalno osebje jugoslovanskega predsednika Josipa Broza Tita, tudi policije in garde. Za prenovo so se odločili predvsem zaradi premajhnih in neustreznih zmogljivosti hotela glede na zahteve organizatorjev srečanj na najvišji ravni. To je bil tudi razlog za manjšo uporabo hotela za nastanitev gostov med predsedovanjem Slovenije svetu EU leta 2008. S podobnimi težavami se v javnem zavodu spoprijemajo v okviru kongresne dejavnosti, po obnovi pa poleg protokolarnih gostov in udeležencev poslovnih dogodkov merijo tudi na športnike.Hotel Brdo so zaprli konec lanskega aprila. Nov projekt naj bi bil pripravljen čez mesec dni, do 20. junija, sledila bo objava razpisa za izvedbo del. Če bo šlo po načrtih, bi lahko septembra že izbrali izvajalca, izvedba pa naj bi trajala osem mesecev. Tako bi hotel, po novem s 111 sobami namesto dosedanjimi 78, lahko začel delovati maja prihodnje leto. Po besedah Ruperta Goleta, vodje biroja Esplanada, jih je pri zasnovi vodila misel, da se s te točke odpirajo lepi pogledi na park in na gore, zato tudi rešitev s poudarjenimi okenskimi okvirji iz kovine, ki bodo uokvirjali te poglede.»Notranjo avlo, ki bo iz hotaveljskega kamna, smo 'odprli' čez tri nadstropja in vanjo spustili svetlobo, pod konično streho pa bosta poslej dva predsedniška apartmaja, večji in manjši. Kuhinjo, v kateri bodo lahko pripravili 500 obrokov, smo prestavili v klet, v pritličju bo restavracija, v nadstropju pa zajtrkovalnica za hotelske goste,« je sogovornik naštel nekaj podrobnosti.