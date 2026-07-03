  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

    Šport

    NogometSP 2026KolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    Video

    Igre

    Tisk

    English



    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Slovenija

    Predsedstvo EPP je potrdilo izključitev Grimsa iz skupine

    Slovenskemu evroposlancu med drugim očitajo sodelovanje s skrajno desnico na škodo EPP in glasovanje v nasprotju z njenimi stališči.
    Branko Grims. FOTO: Blaž Samec
    Galerija
    Branko Grims. FOTO: Blaž Samec
    STA
    3. 7. 2026 | 11:06
    3:00
    A+A-
    Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

    Predsedstvo politične skupine Evropske ljudske stranke (EPP) v evropskem parlamentu je danes uradno potrdilo izključitev evropskega poslanca Branka Grimsa (EPP/SDS) iz skupine, so sporočili viri v parlamentu. Celotna politična skupina bo o tem predvidoma glasovala prihodnjo sredo.

    image_alt
    (Videokomentar) Zakaj je EPP ocenila, da je Branko Grims prestopil vse meje?

    V skupini Grimsu, čigar delovanje v imenu EPP so omejili že januarja, med drugim očitajo pomanjkljivo delovno etiko ter kontinuirano delovanje proti desnosredinskim in evropskim vrednotam. Prav tako ocenjujejo, da ne prispeva k delu politične skupine, ampak deluje proti njej.

    Kot je razvidno iz predloga odločitve o takojšnji izključitvi, o kateri bo odločala skupina, slovenskemu evroposlancu med drugim očitajo sodelovanje s skrajno desnico na škodo EPP in glasovanje v nasprotju z njenimi stališči.

    Pri tem spominjajo, da je lani podpisal predlog nezaupnice evropski komisiji, ki jo je v evropski parlament vložil romunski evroposlanec Gheorghe Piperea iz skrajno desne politične skupine Evropskih konservativcev in reformistov (ECR). Podpis je umaknil šele kasneje, piše v predlogu, ki so ga posredovali iz EPP.

    Poleg tega je s člani skrajno desne skupine Evropa suverenih narodov (ESN) maja letos soorganiziral dogodek z naslovom »Desni večini v evropskem parlamentu naproti«, čeprav mu v EPP tega niso odobrili in so mu prepovedali uporabo logotipa skupine. Dogodek namreč ni bil v skladu z notranjimi pravili EPP.

    Očitajo mu tudi, da je pred parlamentarnimi volitvami na Madžarskem javno podprl vlado pod vodstvom Viktorja Orbana iz skrajno desnih Domoljubov za Evropo (PfE) na škodo stranke Tisza, ki je del EPP. S tem pa je izkazal »pomanjkanje spoštovanja do evroposlancev EPP iz te države članice«.

    Med problematičnimi so tudi njegove kritike na račun Sodišča EU. FOTO: Jure Eržen
    Med problematičnimi so tudi njegove kritike na račun Sodišča EU. FOTO: Jure Eržen

    Med problematičnimi so še njegove kritike na račun Sodišča EU, potem ko je to odločilo, da je madžarski zakon o zaščiti otrok v nasprotju s pravom EU, je razvidno iz predloga.

    Potem ko je danes predsedstvo EPP potrdilo Grimsovo izključitev, bo o tem prihodnjo sredo v Strasbourgu glasovala še celotna 180-članska politična skupina na tajnem glasovanju. Pričakovati je, da bodo odločitev podprli, so navedli viri v Evropskem parlamentu.

    Slovenski evroposlanec iz vrst SDS je v četrtkovem odzivu na družbenih omrežjih zapisal, da glede na omenjeni predlog odločitve »očitno ni problem, da bi delal premalo, ampak je moteče, da delam veliko in dosegam uspehe«. Zagotovil je, da se bo še naprej boril za Slovenijo.

    Sorodni članki

    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Zdravstvo v tujini

    Ne pozabite na evropsko kartico, stroški zdravljenja lahko skočijo v nebo

    Kartica velja eno leto, izjema so upokojenci in mladoletne osebe. Lani je država za izdelavo in stroške pošiljanja namenila skoraj 800 tisoč evrov.
    Anja Intihar 3. 7. 2026 | 09:00
    Preberite več
    Lokalno  |  Primorska in Notranjska
    Sanacija rak

    Bolj malo energije in volje za sanacijo turističnega dragulja

    Upravljavec kanala – Soške elektrarne Nova Gorica – je več mesecev iskal alternativne rešitve za sanacijo, ki je zaradi nepredvidenih stroškov padla v vodo.
    Anja Intihar 3. 7. 2026 | 09:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Slovenska obala

    Fiesa z novo podobo ni všeč zagovornikom narave

    Obmorske občine so za prenovo kopalnih območij namenile skoraj sedem milijonov evrov. Največje spremembe v Žusterni, Portorožu in Fiesi.
    Boris Šuligoj 3. 7. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Lokalno  |  Štajerska
    Bazen

    Štiri leta po eurojackpotu v Rogaški Slatini odpirajo kopališče

    Plavalni bazen, bazen za neplavalce in čofotalnik bodo od jutri dostopni vsem, v bližini pa odpirajo še pumptrack in otroško igrišče.
    Špela Kuralt 3. 7. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Črna kronika
    Belopeška jezera

    Skrivnostni smrti pri Belopeških jezerih. Najprej našli orožje, nato trupli

    Zelo nenavadno je, da matere in sina toliko časa niso pogrešali njuni svojci, prijatelji ali sodelavci.
    Tina Horvat 2. 7. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Odilo Globočnik

    Nacistični zločinec slovenskega rodu Odilo Globočnik končno brez groba in imena

    Odilo Globočnik velja za soizumitelja plinskih celic in snovalca koncepta uničevalnega taborišča.
    Tina Horvat 1. 7. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Smrt v gorah

    Mati in sin umrla v gorski nesreči

    Nove sledi pomagale razvozlati tragedijo slovenskih državljanov v Italiji.Umrla naj bi pred tednom dni.
    Tina Horvat 2. 7. 2026 | 11:37
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Bruselj

    Grims bo prvi evropski poslanec, o čigar izključitvi bo glasovala EPP

    Pomanjkanje delovne etike mu očitajo, ker ni prihajal na sestanke skupine EPP, kjer bi imel priložnost povedati svoja stališča.
    2. 7. 2026 | 09:08
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Dolenjska: termalni vrelci, reka Krka, vinogradi in okusi, ki dišijo po oddihu

    Dolenjska poleti zaživi v svojem najlepšem ritmu okusov in dogodivščin.
    Promo Delo 3. 7. 2026 | 10:47
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Greste s to kartico lahko v Avstralijo? (video)

    Pred dopustom običajno preverimo dokumente, rezervacijo in vremensko napoved. Veliko redkeje pa pomislimo na evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja, čeprav nam lahko v primeru bolezni ali poškodbe prihrani veliko skrbi in tudi precej denarja. Kaj pravzaprav krije, kje velja in zakaj sama včasih ni dovolj?
    3. 7. 2026 | 08:14
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Pri štiridesetih še ni prepozno

    Kako laserska operacija dioptrije vrne leta brez očal
    Promo Delo 30. 6. 2026 | 09:27
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Preventiva danes, za bolj zdrav jutri
    Vredno branja

    Bolezni, ki se razvijajo tiho, lahko odkrijemo pravočasno

    Od rednih pregledov do genetskega testiranja: sodobna preventiva omogoča boljše razumevanje zdravstvenih tveganj in pravočasno ukrepanje.
    Promo Delo 30. 6. 2026 | 12:07
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vodenje v podjetjih

    Z UI in novimi generacijami premiki tudi v vodenju

    Vodje morajo namesto klasičnega nadzora v timu graditi zaupanje, sodelovanje in poudarjati smisel sprememb.
    Milka Bizovičar 2. 7. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetja

    Podjetnice v Sloveniji na samostojno pot z željo po spremembi

    Poročila Evropske komisije kažejo nadaljnjo rast evropskih malih in srednjih podjetij ter poudarjajo izzive za podjetnice.
    Marjana Kristan Fazarinc 2. 7. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Absentizem

    Režimi bolniške odsotnosti po novem v e-obliki

    Zavarovancem bodo navodila avtomatično na voljo na portalu zVem. Kdor ga nima, bo moral sam poskrbeti za obveščenost.
    Barbara Hočevar 1. 7. 2026 | 19:00
    Preberite več
    Video
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Demenca

    Pravočasna diagnoza demence je boljša prognoza (VIDEO)

    Demenca vpliva na življenje približno 150.000 ljudi v Sloveniji, saj za vsakim človekom z demenco stojijo najmanj trije oskrbovalci.
    Marjana Kristan Fazarinc 1. 7. 2026 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    Branko GrimsEvropska ljudska strankaEvropski parlamentEPPizključitev poslanca

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Svet
    Posledice

    Venezuela: več kot 2500 mrtvih, čas za preživele se izteka

    Predsednica Venezuele je napovedala nadaljevanje reševalnih akcij ob zagotovilu, da nihče od umrlih »ne bo končal v množičnih grobiščih«.
    3. 7. 2026 | 11:12
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Bruselj

    Predsedstvo EPP je potrdilo izključitev Grimsa iz skupine

    Slovenskemu evroposlancu med drugim očitajo sodelovanje s skrajno desnico na škodo EPP in glasovanje v nasprotju z njenimi stališči.
    3. 7. 2026 | 11:06
    Preberite več
    Premium
    Magazin  |  Zanimivosti
    Urbano pregrevanje

    Slovenci in vročina: mesta smo predolgo načrtovali mimo ljudi

    Pomanjkljivosti slovenskih mest se kažejo v tem, da so bolj prilagojena avtomobilom kot ljudem. Vročina je tudi psihološka dimenzija, izpostavlja raziskava.
    Saša Bojc 3. 7. 2026 | 11:00
    Preberite več
    Video
    Šport  |  Nogomet
    Mundial

    Grenko slovo Hrvatov, VAR na strani Ronalda, ne Modrića

    V osmino finala SP v nogometu so zadnje napredovale Španija, Švica in Portugalska, ki je po veliki drami premagala Hrvaško.
    Rok Tamše 3. 7. 2026 | 11:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Vozniška dovoljenja

    Zagovornik: Neupravičeno razlikujemo med nekaterimi lastniki vozniških dovoljenj

    Zagovornik načela enakosti poudarja, da za takšno razlikovanje ni razvidnega in utemeljenega razloga.
    3. 7. 2026 | 10:15
    Preberite več
    Premium
    Magazin  |  Zanimivosti
    Urbano pregrevanje

    Slovenci in vročina: mesta smo predolgo načrtovali mimo ljudi

    Pomanjkljivosti slovenskih mest se kažejo v tem, da so bolj prilagojena avtomobilom kot ljudem. Vročina je tudi psihološka dimenzija, izpostavlja raziskava.
    Saša Bojc 3. 7. 2026 | 11:00
    Preberite več
    Video
    Šport  |  Nogomet
    Mundial

    Grenko slovo Hrvatov, VAR na strani Ronalda, ne Modrića

    V osmino finala SP v nogometu so zadnje napredovale Španija, Švica in Portugalska, ki je po veliki drami premagala Hrvaško.
    Rok Tamše 3. 7. 2026 | 11:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Vozniška dovoljenja

    Zagovornik: Neupravičeno razlikujemo med nekaterimi lastniki vozniških dovoljenj

    Zagovornik načela enakosti poudarja, da za takšno razlikovanje ni razvidnega in utemeljenega razloga.
    3. 7. 2026 | 10:15
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Kultura  |  Film & TV
    Vredno branja

    Modro poletje na GOLD TV: serija, ki nas vrača v čas otroštva in morja

    Kdaj smo kot družba izgubili otroštvo? Kdaj so poletja nehala biti neskončna?
    Promo Delo 1. 7. 2026 | 13:29
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Na Hrvaškem spet prevladujejo Slovenci. Aplikacija, ki olajša poletne počitnice

    Avtocesta, trajekt, parkiranje, vozovnica za avtobus … Vsako leto enake situacije, ki lahko zagrenijo počitnice na Hrvaškem. Letos se jim izognite.
    Promo Delo 2. 7. 2026 | 08:58
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    ONAPLUS PODKAST

    »Saj bo minilo!« Je res tako?

    Novinarki in avtorici knjige Hormoni in demoni razbijata mite o mladih. Zakaj so najstniki vse bolj osamljeni?
    Manca Čampa Pavlin 2. 7. 2026 | 11:12
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    NEPREMIČNINE

    Stanovanja so draga, ampak obstaja tudi druga možnost

    Preverite, kako lahko z eno naložbo dostopate do več nepremičnin.
    1. 7. 2026 | 10:26
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    VELIK USPEH

    Slovenska zgodba z regionalnim vplivom

    Slovensko podjetje LUNOS postaja razvojno središče prezračevalnih rešitev za širšo regijo.
    Promo Delo 1. 7. 2026 | 10:30
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    VRHUNSKOST

    Novi Mercedes-Benz GLB: sprememba je več kot očitna

    Električen ali hibriden, s petimi ali sedmimi sedeži in dosegom do 631 kilometrov. Novi Mercedes-Benz GLB je ustvarjen za sodobno življenje.
    Promo Delo 1. 7. 2026 | 14:06
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Nova zgodba Rogaške Slatine

    Namesto gneče, vročine in hitenja izberite sprostitev ob mineralni vodi, naravi in butičnem razvajanju v Rogaški Slatini.
    Promo Delo 2. 7. 2026 | 08:01
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Vredno branja

    »Ko najdete dobro nepremičnino ob morju, ne čakajte« (video)

    Dobra zemljišča ob morju so vse redkejša, zanimanje kupcev pa ostaja visoko, zato se kakovostne novogradnje v Portorožu in hrvaški Istri pogosto prodajajo že v zgodnjih fazah gradnje.
    1. 7. 2026 | 09:38
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Na Hrvaškem vas lahko letos zaboli dodaten strošek

    Modra evropska zdravstvena kartica vam ne zagotavlja take zaščite, kot morda mislite.
    Promo Delo 29. 6. 2026 | 09:47
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

    Šport

    NogometSP 2026KolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo