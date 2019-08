Predstavijo se kot uslužbenci NLB in zahtevajo podatke

Plačilne kartice lahko stranke za uporabo zaklenejo prek mobilne denarnice NLB Pay , kartice z odloženim plačilom blokirajo ali deaktivirajo prek mobilne banke Klikin ali pa to uredijo v katerikoli Poslovalnici NLB ter v Kontaktnem centru na telefonski številki 01/ 477 20 00, prek videoklica ali spletnega klepeta.

Iz NLB so obvestili o novem poskusu zlorabe. Več strank in posameznikov se je nanje obrnilo z obvestilom, da so prejeli telefonski klic z neznane številke. Klicatelj se je predstavil kot uslužbenec NLB in od prejemnika klica zahteval posredovanje številke osebnega računa in oziroma ali številko kreditne kartice.Opozorili so, da banka tovrstnih podatkov nikoli ne pridobiva po telefonu. Zato vse stranke opozarjajo na skrajno previdnost, saj gre za tehniko socialnega inženiringa, s katero želi nepooblaščena oseba pridobiti podatke, z njimi pa bi lahko izvedla nepooblaščene transakcije.Če tudi vi dobite podoben telefonski klic, v NLB svetujejo, da podatkov ne posredujete, dogodek pa prijavite najbližji policijski postaji. Če je stranka že posredovala svoje podatke, pa svetujejo, da takoj prekličejo oziroma blokirajo plačilne in kreditne kartice.